Dacia Duster: la versione Prestige Go ora dispone di un benzina da 130 cavalli

La gamma della Dacia Duster 2022 migliora l'allestimento Prestige Go con un nuovo propulsore 1.3 TCe benzina da 130 cavalli

Nell’attesa di vedere su strada la nuova Extreme SE da fuoristrada, la gamma della Dacia Duster per il 2022 va a rinvigorire l’offerta per la versione Prestige Go, lanciata ufficialmente lo scorso mese di settembre con due propulsori all’appello: da una parte l’ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina/GPL, dall’altra il diesel 1.5 Blue dCi dalla potenza complessiva di 115 cavalli a trazione anteriore.

La promozione della Casa rumena, tuttavia, propone oggi un’alternativa che introduce a listino anche il benzina 1.3 TCe a quattro cilindri da 130 CV e 240 Nm di coppia massima, sostenuto sempre dalla trazione anteriore e dal tradizionale cambio manuale a sei rapporti. I consumi? La scheda tecnica di questo propulsore parla di una media di 6.2 Litri ogni 100 km e di 141 g/km di CO2, entrambi calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

La dotazione di serie per questa versione prende spunto dall’allestimento top di gamma Prestige, con cui condivide (tra le altre cose) l’infotainment Media NAV Evolution con schermo touchscreen da 8 pollici comprendente la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, la radio DAB, il Bluetooth e il navigatore. Presenti all’appello anche i cerchi in lega da 17”, le luci diurne a LED, i sensori di parcheggio posteriori, gli alzacristalli elettrici e gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente con funzione riscaldamento. Il prezzo? In partenza da 21.400 Euro.