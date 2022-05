Dacia Duster offerte e promozioni da 6 euro al giorno

Dacia Duster è uno dei SUV più amati dagli italiani (quasi 8.000 vendite nei primi tre mesi del 2022) grazie anche a promozioni ed offerte davvero "forti" come quella per la Duster Benzina GPL da 6 euro al giorno (180 al mese)

Dacia Duster non solo è un SUV furbo ed intelligente come tutta la gamma DACIA che punta sulla miglior qualità prezzo offrendo veicoli validi (fa parte del Gruppo Renault), dal design interessante e con contenuti molto importanti ed un livello tecnologico garantito dal colosso francese. L’essere competitivi consente poi di offrire offerte e promozioni che i competitor non possono fare come i 6 euro al giorno per la Duster ECO G Benzina + GPL che garantisce rispetto del portafoglio e dell’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

L’offerta è molto chiara e diretta: da 6 €* al giorno, ossia da 180 € rata mese con PlusValore Dacia con un anticipo ragionevole di € 3.575 (finanziamento con tassi TAN 5,99% e TAEG 7,84%) con 36 rate e Rata Finale di € 9.662 che si può pagare oppure si è liberi di restituirlo. Salvo ovviamente approvazione della finanziaria DACIAFIN.

Dacia Duster è offerta sia a benzina che con motore Diesel anche se la soluzione più equilibrata in questa fase di transizione ecologica appare proprio la soluzione benzina GPL quella più conveniente unendo il rispetto ambientale, col costo ancora ragionevole del GPL (che si trova in quasi tutte le regioni senza patemi d’animo a differenza del metano molto meno capillare che ha subito un aumento dei prezzi vertiginosi) e non subisce la svalutazione del Diesel che ormai pochi italiani desiderano facendo quindi scendere il suo appeal e le sue stesse quotazioni…

L’offerta da 6 euro al giorno per Dacia Duster Benzina GPL nel dettaglio.

Ecco qui nel dettaglio l’esempio di finanziamento PlusValore Dacia relativo alla Dacia Duster Essential 4×2 TCe 100cv GPL a € 16.350 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi): anticipo € 3.575, importo totale del credito € 13.951,76 (include finanziamento veicolo € 12.775 e, in caso di adesione, di finanziamento protetto € 577,76 e pack service a € 599 comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance); spese istruttoria pratica € 350 + imposta di bollo € 34,88 (addebitata sulla prima rata), interessi € 2.187,78, valore futuro garantito € 9.662 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore € 16.139,54 in 36 rate da € 179,95 (circa € 6 al giorno) oltre la Rata Finale. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,84%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente online gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione DACIAFIN.

Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati: Molto asettica come la ricetta di un medicinale ma in tal modo si evitano sorprese, segnalando che poi esistono anche ovviamente altre offerte e promozioni che includono tutti i servizi incluse bollo, assicurazione e manutenzione anche se ovviamente la rata mensile poi cresce in base a quanto si richiede in più!

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori:

primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Dacia Duster benzina GPL, senza trascurare il resto della gamma che include benzina ed ovviamente Diesel;

secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale più vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie Dacia della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via Whatsapp o Skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i più interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Buon viaggio!