Dacia Duster TCe 100 ECO-G: arriva il Turbo GPL

Dacia Duster TCe 100 ECO-G consente una riduzione di consumi e delle emissioni di CO2 del 20% circa rispetto al precedente motore SCe. La capacità dei serbatoi carburante resta invariata, ma a sorprendere è l’aumento della percorrenza chilometrica che arriva a 487 chilometri (che arriva a 1400 col serbatoio a benzina)

Il 2020 coincide col 15esimo compleanno di Dacia, 15 anni contraddistinti da numeri importanti come i 6,4 milioni di vetture vendute nel mondo, di cui più di 500.000 in Italia, con Dacia Duster che supera le 206.000 unità. Proprio il best seller del marchio low cost di Renault arriva accompagnato da una bella novità: l’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina da 100 cv.

Dacia Duster TCe 100 ECO-G: le caratteristiche

La gamma Dacia Duster diventa 100% turbo, con l’introduzione dell’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina da 100 cv, una coppia di 170 Nm e trasmissione manuale a cinque rapporti. Il TCe 100 ECO-G introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e performance vantando un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività, grazie al turbo, rispetto al motore SCe GPL. Questo garantisce un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore, che si manifesta per un range di giri maggiore e fin dai bassi regimi per riprese più toniche. Turbocompressore con wastegate a comando elettrico, collettore di scarico parzialmente integrato alla testata, fasatura variabile idraulica in fase di aspirazione e rivestimento specifico in acciaio dei cilindri (Bore Spray Coating), sono solo alcune delle tecnologie introdotte sul TCe 100 e al servizio della qualità ed affidabilità.

Tanta tecnologia finalizzata all’efficienza e al risparmio, infatti il TCe 100 ECO-G, consente una riduzione di consumi e delle emissioni di CO2 del 20% circa rispetto al precedente motore SCe. La capacità dei serbatoi carburante resta invariata, ma a sorprendere è l’aumento della percorrenza chilometrica. La capacità massima di riempimento del serbatoio Gpl rimane di 33,6 litri, ma rispetto al vecchio motore SCe, la percorrenza aumenta di oltre cento chilometri, per arrivare a ben 487. Anche la capienza del serbatoio benzina resta la stessa, ma con gli stessi 50 litri i chilometri in più diventano oltre 170, per un totale di 909 chilometri con un pieno di benzina. La capacità complessiva dei serbatoi benzina e Gpl è dunque di 83,6 litri, che con il pieno di carburante consente di percorrere fino a 1400 chilometri, ben 275 in più rispetto al vecchio SCe 1.6 GPL.

L’integrazione del GPL viene effettuata direttamente in fabbrica e per il cliente significa consegna senza ulteriori ritardi, un unico interlocutore per la garanzia e la manutenzione del veicolo in rete con tecnici preparati su questa tecnologia. Fin dalla sua concezione, il motore a benzina è progettato per funzionare a GPL, con il serbatoio supplementare di GPL in acciaio ad alta resistenza montato sulla ruota di scorta, il che significa che il volume del bagagliaio è lo stesso di tutte le altre versioni, beneficiando allo stesso tempo di una maggiore autonomia grazie alla combinazione dei due serbatoi, benzina più GPL. Una valvola di non ritorno, un limitatore di riempimento all’80%, un limitatore di flusso, un’elettrovalvola e una valvola di sicurezza completano il sistema tecnico.

Dacia Duster TCe 100 ECO-G: quanto costa

Il prezzo di partenza della nuova Dacia Duster TCe 100 ECO-G è di 14.150 euro (allestimento Essential). La motorizzazione TCE 100 ECO-G è disponibile su tutti i livelli escluso Access. Per ogni livello (Essential, Comfort, Prestige, 15Th Anniverasry) il prezzo del GPL è di soli 350 euro in più rispetto al 1.0 TCe 100.