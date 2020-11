Dacia Grand Duster: il SUV prenderà il posto del Lodgy nel 2021?

Benchè manchi la conferma ufficiale, alcune voci di corridoio riportano la volontà da parte di Dacia di sostituire il minivan Lodgy con un SUV a sette posti su base Duster

Dopo avervi presentato la Dacia Spring, prima vettura 100% elettrica del brand oggi parte del Gruppo Renault, vi vogliamo anticipare una news che potrebbe portare tanta aria di novità all’interno della gamma del marchio rumeno. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito francese “L’Argus”, sembra che Dacia voglia sostituire a breve il Lodgy, minivan che, in realtà, non ha finora riscosso il successo che tutti si aspettavano.

Che sia per la sua estetica, per la sua praticità o per la dotazione tecnologica che presenta a bordo, questo non ci è dato sapere… ma sta il fatto che nel 2021 questa vettura potrebbe lasciare il posto a un nuovo SUV a sette posti, basato sul crossover Dacia Duster. L’idea è quella di una “Grand Duster” dal passo allungato e dalle dimensioni ancora più imponenti, come testimoniato dal render (e dal contestuale video) pubblicato dal designer Kleber Silva.

Dal momento che si tratta di una semplice ipotesi, in questo momento non possiamo darvi altri informazioni in merito, se non anticiparvi che la possibile “Grand Duster” otterrà le tradizionali motorizzazioni a benzina e diesel assieme a una variante ibrida con sistema E-Tech derivato da quello della Renault Clio. Per tutto il resto, bisognerà attendere conferme… per cui, nel frattempo, vi proponiamo il video del possibile SUV a sette posti marchiato Dacia. Come vi sembra?