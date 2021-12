Dacia Jogger 2022: ordini aperti in Italia, i prezzi partono da 14.650 Euro

La nuova multispazio in stile SUV del marchio Dacia è pronta a sbarcare sul mercato italiano: sarà disponibile in quattro allestimenti e due motorizzazioni

A distanza di qualche mese dalla sua presentazione, è giunto il momento del debutto in Italia anche per la nuovissima Dacia Jogger: la multispazio un po’ SUV e un po’ station-wagon del marchio romeno può essere pre-ordinata nei concessionari già da questi giorni con arrivo previsto nei concessionari dal mese di marzo 2022, con un listino che mette a disposizione quattro allestimenti (Essential, Comfort, Extreme ed Extreme UP Limited Edition) e due motorizzazioni principali, alle quali nel 2023 se ne aggiungerà una terza a tecnologia Full Hybrid.

Come anticipato nella presentazione di settembre, la nuova Dacia Jogger potrà essere equipaggiata alternativamente con il tre cilindri 1.0 TCe turbo-benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia massima oppure con il propulsore a doppia alimentazione benzina/GPL 1.0 ECO-G 100, entrambi omologati secondo la normativa anti-inquinamento più recente Euro 6D Full e abbinati al cambio manuale a sei marce.

Per quanto riguarda gli allestimenti, il listino della Dacia Jogger attaccherà con l’equipaggiamento Essential (da 14.650 Euro), che propone di serie l’abitacolo a cinque posti (la terza fila di sedili parte dal successivo Comfort con un sovrapprezzo di 750 Euro) provvisto di volante regolabile in altezza, alzacristalli anteriori elettrici e infotainment Media Control con schermo TFT da 3,5” in aggiunta ai cerchi in acciaio da 16”, ai fendinebbia, alla commutazione automatica dei fari, ai paraurti in tinta con la carrozzeria, alle barre porta-tutto per il tetto e agli skid plate anteriori e posteriori. Compresi nel prezzo anche il limitatore di velocità, l’ESC, l’ABS, l’assistenza alle partenze in salita e il sistema di frenata d’emergenza.

Il gradino successivo è rappresentato dall’allestimento Comfort (da 16.450 Euro) che aggiunge al precedente i cerchi Flexwheel sempre da 16”, gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente, il climatizzatore manuale, l’infotainment Media Display con schermo da 8”, le barre modulari per il tetto, gli alzacristalli posteriori elettrici, i tergicristalli automatici, il volante regolabile in altezza e profondità, il bracciolo per il sedile del guidatore e, tra gli ADAS, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori.

Ancora più completo l’allestimento Extreme (da 17.300 Euro), la cui dotazione di serie prevede il climatizzatore automatico, l’accesso alla vettura e l’avviamento Keyless, la telecamera posteriore per le manovre di parcheggio, gli skid plate anteriori e posteriori specifici e i tavolini pieghevoli e scorrevoli per la seconda fila di sedili.

La top di gamma, invece, è rappresentata dall’allestimento Extreme UP in edizione limitata (da 17.850 Euro), che impreziosisce il precedente con i due pacchetti aggiuntivi Techno e Drive Plus: il primo include l’infotainment Media Nav con display da 8 pollici, replicazione dello smartphone via cavo, connettività Bluetooth e Wi-Fi per il navigatore, mentre il secondo aggiunge il freno di stazionamento elettrico, i sensori di parcheggio anteriori e il monitoraggio degli angoli ciechi.

La Dacia Jogger potrà essere colorata fin dal lancio con sei tinte differenti (Glacier White, Iron Blue, Terracotta Brown, Comet Grey, Moonstone Grey e Pearl Black): per una più semplice e immediata consultazione, vi proponiamo infine qua sotto il listino prezzi completo.

DACIA JOGGER 2022

1.0 TCe 110 CV

Essential 5 posti – 14.650 Euro

Comfort 5 posti – 16.450 Euro

Comfort 7 posti – 17.200 Euro

Extreme 5 posti – 17.300 Euro

Extreme 7 posti – 18.050 Euro

Extreme UP 5 posti – 17.850 Euro

Extreme UP 7 posti – 18.600 Euro

1.0 ECO-G 100 CV