Dacia Sandman: il camper economico fai-da-te costa meno di 20.000 Euro

Realizzato da due giornalisti del magazine Autocar, questo camper si basa sul Renault Trafic a passo corto e propone tutto ciò che è necessario per una vacanza su ruote

Estate significa voglia di vacanza: in tempi di Coronavirus, tuttavia, bisogna essere prudenti per evitare l’aumento dei contagi e questo porta a cercare delle strade alternative per staccare la spina dalla solita routine quotidiana. Ecco perchè ultimamente sta aumentando l’interesse verso i camper, mezzi con i quali si può vivere la propria esperienza in piena sicurezza e senza tutte le limitazioni delle soluzioni “tradizionali”.

Un veicolo del genere, però, solitamente è molto costoso. Un esempio? Il Wingamm Oasi 540 che vi abbiamo presentato giusto un mese fa e che richiede un assegno vicino ai 75.000 Euro. Fortunatamente, però, esiste un’alternativa… anche se, per il momento, solo in versione digitale: si chiama Dacia Sandman ed è stato pensato da due giornalisti del noto magazine inglese Autocar, Colin Goodwin e Ben Summerell-Youde, come camper tuttofare a un prezzo accessibile alla maggior parte degli automobilisti.

Le sue caratteristiche? Improntate all’assoluto essenziale per godersi al massimo la propria vacanza senza troppi fronzoli: portapacchi e rastrelliera posteriore per il trasporto di oggetti e interni “minimal” con climatizzatore, radio digitale, supporto per lo smartphone con Bluetooth (no, non c’è l’infotainment…) e zona posteriore adatta per ospitare due sacchi a pelo per la notte. Come optional è possibile usufruire anche del portellone incernierato per un’area aggiuntiva coperta all’esterno, così come di una doccia con servizi igienici.

Basato sul Renault Trafic a passo corto per contenere gli ingombri e gli spazi di manovra, il Dacia Sandman strizza l’occhio a tutti coloro che vogliono un mezzo semplice con il quale partire all’avventura. Il prezzo? I giornalisti di Autocar richiedono una base di partenza di 15.000 sterline, l’equivalente di circa 17.500 Euro: che Dacia possa prendere in considerazione la loro idea per un modello di serie?