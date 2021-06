Wingamm Oasi 540: il camper tuttofare prende spunto dal Fiat Ducato

Una soluzione compatta ma allo stesso completa e comprensiva di tutti i comfort per una vacanza di lusso: ecco come si propone il nuovo Wingamm Oasi 540, camper su base Fiat Ducato

L’estate è ormai alle porte e, complice il caldo, l’emergenza Coronavirus sta lentamente allentando la presa lasciando spazio a una maggiore libertà che potrebbe anche diventare sinonimo… di vacanza! Quale modo migliore per staccare la spina che utilizzare le ultime soluzioni proposto dal mondo automotive, come un camper o un caravan tuttofare?

Si tratta di un’alternativa molto allettante che ha spinto diversi costruttori a tentare l’impossibile pur di accontentare i propri clienti: un esempio è la Wingamm, azienda con sede nel veronese che recentemente ha allestito un Fiat Ducato della divisione Professional con tutto il necessario per ritrovare il comfort di casa propria… ma su quattro ruote. Rispetto ad altri camper concorrenti, quello che è stato chiamato Oasi 540 è di fatto un mezzo molto compatto a cui, però, non manca veramente nulla, sia in termini di dotazione a bordo che di particolari ricercati come i rivestimenti della cabina interna e il pacchetto di sicurezza per la circolazione su strada.

Scorrendo la sua scheda tecnica, il nuovo Wingamm Oasi 540 misura solo 5,4 metri in lunghezza ed è equipaggiato con un quattro cilindri da 2.3 Litri accoppiabile a richiesta con il cambio manuale oppure con quello automatico a doppia frizione. Nonostante le dimensioni ridotte, il vano interno si presenta completo di tutti i servizi a partire dal bagno con doccia e lavandino per poi passare alla cucina, caratterizzata da un piano cottura a due fuochi, un lavello, un frigorifero, un congelatore e un tavolo posizionato nella zona centrale del veicolo in grado di ospitare fino a sei persone.

Lo spazio per il letto (matrimoniale ovviamente) è stato invece ricavato nel soffitto, dove sono anche presenti diversi vani portaoggetti che si aggiungono a quelli installati a livello del paraurti posteriore. Il rivestimento della pavimentazione è contraddistinto da pannelli Fenix riscaldati antigraffio e antiriflesso, mentre per assicurare il funzionamento di tutti i servizi presenti a bordo non manca un sistema di combustione ibrido a gas ed energia elettrica. Come anticipato, il nuovo Wingamm Oasi 540 si distingue anche per materiali di alta qualità come la pelle naturale al 100% per i sedili, ma anche per un pacchetto di sicurezza che comprende il controllo della marcia in discesa, il traction control e un secondo airbag per la plancia. Volete sapere il prezzo? Si aggira intorno ai 75mila Euro, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale che potete visitare a questo indirizzo.