Dacia Spring al fianco di Renault Zoe nel car-sharing Zity by Mobilize

Il mondo Dacia entra a far parte anche del car-sharing 100% elettrico creato da Renault: l'obiettivo è arrivare a un pari numero di Spring e Zoe entro settembre

Una nuova vettura è pronta ad entrare a far parte del nuovo servizio di car-sharing istituito l’anno scorso da Renault: al fianco della ZOE Full Electric, infatti, presto arriverà anche la nuovissima Dacia Spring ad arricchire la flotta di Zity by Mobilize, facente capo proprio alla società di condivisione urbana Mobilize creata dalla Casa della Losanga. Le 150 citycar francesi, infatti, saranno presto sostituite da altrettanti esemplari del crossover elettrificato del brand rumeno, con l’obiettivo di avere lo stesso numero di vetture destinate al noleggio “free-floating” per il prossimo mese di settembre 2021.

“Compatta, agile, robusta e al 100% elettrica: Dacia Spring è l’auto perfetta per il car-sharing – ha affermato Vincent Carré, Direttore delle Operazioni di Car Sharing di Mobilize – Siamo lieti di proporre ai nostri clienti, con il servizio Zity by Mobilize, un’offerta diversificata di veicoli: la libertà sta nella possibilità di scelta ed è proprio questo che noi offriamo, vale a dire una flotta composta da due veicoli che rispondono ai desideri e ai molteplici bisogni di mobilità delle persone – ovviamente nel rispetto dell’ambiente“.

Con uno stile da crossover e dimensioni da citycar, la nuova Dacia Spring si propone quindi come la compagna di viaggio ideale per affrontare l’ambiente urbano: il suo motore 100% elettrico propone un’autonomia massima di 230 km (ciclo di utilizzo WLTP) e un sistema di frenata rigenerativa permanente che consente il recupero energetico ogni volta che si solleva il piede dall’acceleratore.

Grazie alle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, inoltre, gli utenti che accederanno al servizio Zity by Mobilize con questa vettura potranno utilizzare le loro applicazioni preferite per la navigazione e per l’ascolto della musica, senza dimenticare le comodità di bordo offerte dall’auto stessa come la telecamera per l’assistenza al parcheggio, i comandi elettrici sulla plancia e i sensori di luminosità per l’abitacolo.