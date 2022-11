Dacia: svelati i dettagli della versione speciale Duster Mat Edition

Il SUV avrà il motore TCe da 150 CV con cambio automatico e trazione 4×2 e sarà in vendita in Francia al prezzo di 26.400 euro, mentre non è ancora stato svelato quello per il mercato italiano

Dopo averla presentata in occasione dell’ultimo Salone di Parigi, Dacia ha annunciato il prezzo e la dotazione della versione speciale del Duster Mat Edition che la casa rumena produrrà in soli 1500 esemplari per il mercato europeo.

Dacia Duster Mat Edition: le caratteristiche

Il Dacia Duster Mat Edition, rispetto alle altre versioni sul mercato, si distingue per la colorazione grigia opaca, per i cerchi in nero lucido da 17”, per l’antenna a forma di pinna di squalo e per le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido. Queste ultime vantano anche un bordo arancione come visto sulla versione Extreme. Sul tetto, invece, ci sono delle barre con finitura in grigio megalite. Per quanto riguarda il motore, la scelta è ricaduta sul propulsore TCe da 150 CV con cambio automatico e trazione 4×2.

L’abitacolo è caratterizzato dalle cuciture arancioni e il nuovo logo Dacia Link presente al centro del volante e sugli schienali dei sedili. Internamente spicca il display touch da 8 pollici per il sistema d’infotainment MediaNav disponibile per Android e iOS che consente allo smartphone di integrarsi perfettamente con la vettura, il climatizzatore automatico ed una telecamera multi-view, cioè un sistema di diverse videocamere grandangolari posizionate anteriormente, posteriormente e sui lati del veicolo. Appena si innesta la retromarcia, il sistema multiview si attiva automaticamente e visualizza le immagini della videocamera posteriore.

Dacia Duster Mat Edition: il prezzo

Il Dacia Duster Mat Edition sarà in vendita in Francia al prezzo di 26.400 euro, mentre non è ancora stato svelato il prezzo per il mercato italiano.