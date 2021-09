Dalle auto ai robot per bambini: Xpeng lancia un unicorno cavalcabile!

Farà parte della divisione Robotics di Xpeng e sarà il miglior amico dei bambini: ecco a voi il primo unicorno robot cavalcabile mai costruito!

L’auto volante non era abbastanza: dopo la presentazione dell’avveniristica X2 al Salone di Monaco 2021, il marchio cinese Xpeng ha svelato su Youtube la sua ultimissima creazione, che farà felice molti bambini in tutto il mondo. Chi non ha mai sognato di avere un unicorno da compagnia? Ecco allora l’idea della divisione Robotics, concretizzata in un pony-robot chiamato, per l’appunto, “Xpeng Robotic Unicorn“.

Realizzato con sembianze amichevoli su una livrea bianca e gialla, questo giocattolo può essere utilizzato come strumento ludico per i più piccini, ma anche come animaletto da compagnia… e addirittura come mezzo di trasporto, dal momento che esiste la possibilità di salire in sella e “cavalcarlo” come si farebbe su un pony in carne e ossa. Equipaggiato con l’intelligenza artificiale, questa simpatica creazione di Xpeng è in grado di riconoscere oggetti e persone e di cambiare il suo comportamento a seconda della situazione.

“Una combinazione di diverse tecnologie all’avanguardia, composta da moduli di potenza, controllo del movimento, guida intelligente e interazione uomo-robot”, così l’Xpeng Robotic Unicorn è stato presentato dal marchio cinese, il quale lo identificherebbe come soluzione per la mobilità “dolce” ed eco-sostenibile del prossimo futuro. Saremo davvero tutti a cavallo di un pony robotizzato nei prossimi anni?