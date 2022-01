DeLorean DMC12: online il documentario della sua storia

Il documentario che racconta le imprese della mitica auto di Ritorno al Futuro è disponibile gratuitamente su YouTube

Gli anni ’80 e ’90 sono stati importantissimi per il mondo dell’automobile: in quel periodo, infatti, sono state prodotte vetture entrate di diritto nella storia delle quattro ruote, tra le quali anche la mitica DeLorean DMC12 protagonista della saga di Ritorno al Futuro. Mentre attendiamo notizie sulla possibilità di rivederla in commercio in versione elettrica, vi suggeriamo di dare un’occhiata al documentario che testimonia le sue imprese – con tanto di testimonianze da parte dei tecnici che avevano lavorato nella factory di John DeLorean.

Disponibile gratuitamente su YouTube con il titolo di “88MPH: The Story of the DeLorean Time Machine“, può essere visto come un tributo a un’auto che mise insieme le conoscenze meccaniche di Peugeot, Renault e Volvo per quanto riguarda il motore (un V6 capace di erogare 132 cavalli) con l’intraprendenza di Colin Chapman e Giorgetto Giugiaro, i quali rispettivamente curarono il telaio (di derivazione Lotus Esprit) e il design. Buona visione!