Delorean DMC12: ritorno in produzione in versione elettrica?

La mitica vettura della saga di "Ritorno al Futuro" potrebbe tornare presto in commercio con una versione elettrificata a zero emissioni curata dalla Italdesign di Torino

Chi è nato negli anni ’80 ricorderà certamente con una certa nostalgia la famosa serie televisiva di “Ritorno al Futuro“, nella quale i due protagonisti utilizzavano una speciale Delorean DMC12 per viaggiare nel tempo: una vettura sicuramente diversa da quelle che erano le esigenze del settore automotive dell’epoca, prodotta dalla Delorean Motor Company come unico modello disponibile in gamma per un totale di 9.200 esemplari, che tuttavia non salvarono l’azienda statunitense da una repentina bancarotta arrivata dopo appena dieci anni di attività.

A migliorare la situazione arrivò l’imprenditore Stephen Wynne, che rilevò la società con il duplice scopo di garantire l’assistenza post-vendita alla clientela per quanto riguarda riparazioni e ricambi e di riportare progressivamente in produzione quella “strana” automobile dalle portiere con apertura ad ali di gabbiano e dalla carrozzeria formata da lamiere in acciaio spazzolato. Il piano, tuttavia, andò in porto solamente con la prima di queste due ambizioni, perchè la DMC12 non tornò più sul mercato… anche per il fatto che gli specifici motori V6 realizzati da una collaborazione tra Renault, Peugeot e Volvo erano già stati mandati in pensione.

Ad oggi, quindi, le uniche Delorean rimaste in circolazione sono proprio quelle costruite nella metà degli anni ’80: recentemente, però, la factory a stelle e strisce ha pubblicato un interessante articolo sul suo blog, con il quale sembra che voglia prendere in considerazione di riportare in auge la mitica macchina del tempo a quattro ruote di Ritorno al futuro. “Le auto elettriche si stanno diffondendo sempre di più e per il futuro stiamo valutando di passare a un powertrain completamente elettrico. Questo ci permetterebbe senz’altro di superare più facilmente tutti i test di emissioni e inquinamento che ormai affliggono qualunque motore termico. Una Cobra o una Morgan elettriche sarebbero forse un po’ troppo, per un mercato come questo, ma abbiamo già visto che una DeLorean elettrica, come quella esposta al New York International Auto Show del 2012, non sarebbe poi così male“.

Come se non bastasse, l’articolo pubblicato dalla Delorean Motor Company è stato corredato da una prima immagine teaser nella quale non solo si percepisce l’ombra delle forme riviste della nuova DMC12, rinnovate nell’estetica ma comunque molto vicine a quelle del modello originale, ma anche il logo della Italdesign di Giorgetto Giugiaro, che collaborerà con l’azienda statunitense a un progetto di sicuro impatto per tutti gli appassionati del marchio. L’unica certezza? Che il motore di questo “reboot” a quattro ruote sarà molto probabilmente full electric, proprio come la Delorean originale del film con protagonisti Marty e Doc: siete pronti a viaggiare nuovamente nel tempo?