DFSK E5 PHEV e DFSK Glory 600 test drive, prezzi e impressioni di guida

Debutto italiano di un altro marchio cinese destinato a farsi strada nel mercato italiano. A Rezzato (Bs), al cospetto della sontuosa Villa Fenaroli, il top management di DFSK ha presentato brand e prodotti con il sostegno dell’importatore e distributore ufficiale italiano, la China Car Company di Prato. Sul palco e sotto i riflettori i due nuovi modelli E5 PHEV e Glory 600, rispettivamente il primo veicolo ibrido plug-in (PHEV) del marchio DFSK e il nuovo top di gamma a 7 posti della serie Glory. Le due vetture completano la gamma DFSK disponibile nel nostro paese, che già include Glory 500, Glory 580 e Glory F5 (il nuovo nome del modello finora chiamato IX5), con motorizzazioni a benzina e GPL in diversi allestimenti.

DFSK Motor, acronimo di Dongfeng Sokon Automobile, è un costruttore automobilistico fondato nel 2003 che ora appartiene interamente al gruppo Chongqing Sokon Industrial Group, posizionato tra le prime 500 aziende in Cina. Per comprendere meglio, il gruppo citato rappresenta una consociata interamente controllata del Gruppo SERES, principale responsabile dell’attività di esportazione all’estero di automobili e parti dei marchi DFSK e SERES. L’azienda cinese ha venduto finora oltre 3 milioni di vetture nel mondo, esportando 500.000 in oltre 70 mercati. DFSK è stato tra i primissimi marchi cinesi a esportare i suoi prodotti in Europa.

L’azienda possiede ben 7 centri produttivi, uno dei quali negli Stati Uniti (Indiana) e uno – completo di Ricerca e Sviluppo – nella Silicon Valley. La mission aziendale pone al centro la massima qualità ed efficienza, con l’obiettivo di costruire un solido futuro basato su una pianificazione rigorosa e una progettualità che vedrà consolidare la presenza sul nostro mercato. La rete di vendita è capillare, distribuita su tutto il territorio nazionale, e conta circa 100 punti vendita e service, che stanno crescendo ulteriormente, a totale copertura del territorio.

La composizione della gamma offre un’ampia scelta di modelli con motorizzazione termica, dal momento che gran parte degli automobilisti italiani resta orientata nella scelta di un prodotto tradizionale, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, tutte le vetture DFSK possono essere dotate dell’impianto GPL che riduce fortemente i consumi, oltre a limitare la nociva emissione di CO2.

DFSK ha un accordo con Landi Renzo, importante azienda italiana leader del settore, che ha utilizzato il modello Glory 500 come vettura rappresentativa per descrivere il processo produttivo di un impianto GPL, sviluppando kit specifici per garantire la perfetta integrazione e funzionalità sui veicoli del brand cinese. Così le Glory dual fuel aggiungono a tutti i contenuti del modello a benzina la possibilità di sfruttare l’alimentazione a GPL e beneficiare di numerosi vantaggi economici, a maggior ragione quando continuano ad aumentare i prezzi degli altri carburanti. Studi di settore hanno infatti stimato che mediamente il risparmio per chi acquista una vettura a GPL è di circa il 50% rispetto a una vettura tradizionale a benzina, in virtù dei costi ridotti.

Inoltre il possesso di un’auto a GPL prevede l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica di proprietà, a seconda delle Regioni e consente l’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini, permettendo di circolare durante i blocchi del traffico. Inoltre si abbattono drasticamente le emissioni, dato che il GPL è un carburante a basso impatto ambientale, senza dover penalizzare le prestazioni e il piacere di guida. Al giorno d’oggi riuscire a unire i vantaggi di un veicolo familiare con contenuti premium a quelli di un veicolo ecologico, è la migliore garanzia di convenienza sul mercato.

Infomotori ha avuto il piacere di testare questo nuovo veicolo cinese sulle strade del territorio bresciano, arrivando anche alle vicine colline dove si trovano delle cave di marmo. L’impatto è stato davvero positivo considerando le dimensioni della 7 posti in prova, che si è dimostrata da subito performante e agile, seppur non prontissima nella risposta del propulsore in fase di accelerata repentina. Ma bisogna anche considerare che il mezzo da noi provato era nuovo di pacca, con soli 29 km segnati sul cruscotto. Ci ha impressionato l’ottima guidabilità e la luminosità complessiva, come pure l’impianto frenante e la comodità di guida.

Insomma questo “intelligent family SUV” (come è stato definito dal marketing di CCC) di segmento D, unisce un design raffinato a prestazioni elevate, offrendo una guida sicura e confortevole su ogni tipo di percorso, andando a completare la numerosa famiglia Glory.

Gli interni, ampi e confortevoli, sono stati progettati per garantire il massimo comfort a tutti i passeggeri, compresi i due posti complementari. La dotazione è completa e l’auto dispone dei principali sistemi di assistenza alla guida e connettività avanzati, oltre ai principali sistemi di sicurezza attiva e passiva. Questo SUV di ultima generazione ha dimensioni di grande impatto visivo, 4720x1865x1785 mm, sedili in pelle e tetto panoramico e si presta a molteplici necessità di utilizzo ad ampio carico, come una famiglia numerosa, i servizi taxi e con conducente e il trasporto di attrezzatura sportiva per il tempo libero. E’ spinto da un propulsore a benzina 1.5 TG Di sovralimentato: un 4 cilindri in linea a 16 valvole e 1.499 cc, in grado di erogare 185 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, per una velocità di 180 km/h. E’ disponibile nei colori bianco, nero, grigio normale e chiaro.

L’altro veicolo della gamma DFSK presentato è stato il suo primo modello ibrido plug-in, l’E5 PHEV. E’ un SUV di segmento D dalle dimensioni generose (4760×1865×1710 mm) e uno straordinario senso dello spazio. Il suo design moderno e audace unisce forza ed eleganza, con linee decise che catturano l’attenzione. L’abitacolo da 7 posti, estremamente versatile, garantisce comfort e praticità, mentre la sua tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia migliora la sicurezza e il piacere di guida. Che si tratti di un’avventura su un percorso fuoristrada non estremo o di un viaggio in città, con questa new entry orientale ci si trova pronti a superare ogni aspettativa, offrendo prestazioni eccezionali e una guida entusiasmante in ogni situazione. Lo abbiamo sperimentato durante il nostro lungo test drive che ci ha consentito un’esperienza di guida silenziosa e a basse emissioni, senza compromettere la potenza e l’autonomia, che supera i mille km, grazie alle sue caratteristiche tecniche innovative e alla modalità elettrica.

La cilindrata del motore termico 4 cilindri in linea è di 1.498 cc, con una potenza massima di 110 CV, abbinato all’elettrico da 130 kW (180 CV).

Il tempo di ricarica completa è di 4 ore con una capacità della batteria di 17,52 kWh. In modalità puramente elettrica l’auto ha un’autonomia di 87 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani in città. Da segnalare la particolare calandra con la griglia in stile Dot Matrix, con il logo E a led posto al centro, le luci a led lungo tutto il profilo posteriore, i cerchi da 19″, i sedili in pelle, il tetto panoramico, il touch screen SD da 10,25” e una connettività intuitiva. La vettura dispone di tutti i principali sistemi di sicurezza attiva e passiva ed è disponibile nei colori grigio, nero, oro e verde.

Infine non dimentichiamo di citare il raggiungimento da parte di China Car Company (importatrice italiana di DFSK) di un importante accordo con Sirmec, la società che si occupa della distribuzione capillare giornaliera dei ricambi in tutt’Italia, per ottimizzare un post vendita di prima qualità. In conclusione i prezzi dei vari modelli: Glory 500 Manuale ICE e GPL 17.988 Euro, con cambio automatico 19.788, con allestimento Luxury 21.588; Glory 580 Automatico/Intelligent ICE e GPL 26.988 Euro; Glory 600 Automatico ICE e GPL 29.588; Glory F5 Automatico ICE e GPL 29.988 e infine E5 Automatico PHEV 36.888 Euro, tutti prezzi CIM con garanzia di 5 anni o 100.000 km.