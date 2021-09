Driver, videogioco per PlayStation, sta per tornare come serie TV!

Le avventure del protagonista John Tanner torneranno presto sul grande schermo come serie TV in live streaming sulla piattaforma Binge

Chi ha vissuto gli anni ’90 e 2000 con il joypad della PlayStation in mano ricorderà sicuramente il videogioco chiamato Driver: realizzato da Reflections Interactive in collaborazione con Atari (e sotto la supervisione di Ubisoft), il primo capitolo uscì nel 1999 e diede vita a una serie che oggi può contare su altre cinque iterazioni principali, l’ultima delle quali prodotta nel 2011. Da allora, purtroppo, le avventure di John Tanner, ex pilota di auto da corsa in lotta contro la malavita, si sono interrotte: presto, però, sembra che riprenderanno a pieno regime, grazie a una serie TV in esclusiva per la neonata piattaforma Binge.

La divisione Film & Television di Ubisoft, infatti, ha dichiarato di essere in lavorazione proprio a una pellicola a puntate da trasmettere in live streaming per i gamer (e gli appassionati) di tutto il mondo, che vedrà nuovamente Tanner come protagonista al volante di potenti supercar per far rispettare la giustizia. Per la produzione della serie sono stati scelti Allan Ungar e Vincent Talenti – in rappresentanza di Binge – mentre i produttori esecutivi saranno tutti nomi importanti di Ubisoft: Jason Altman, Danielle Kreinik e Genevieve Jones.

Quando uscirà questa speciale serie TV? Per il momento non è stato confermato nulla, ma la speranza è quella di vedere l’opera completa entro i prossimi mesi. “La nostra missione in Ubisoft è dare vita ai nostri giochi in modi nuovi ed entusiasmanti e creare contenuti ambientati nel mondo, nella cultura e nella comunità di gioco – ha commentato Danielle Kreinik, Head of TV Development di Ubisoft – Lavorare con Binge ci consentirà di portare una serie di Driver direttamente al pubblico appassionato che vuole vedere questo franchise prendere vita“.

Questo, invece, il commento di Allan Ungar, Chief Creative Officer di Binge: “Avere l’opportunità di adattare Driver insieme al team di Ubisoft Film & Television è un sogno che diventa realtà. Come fan di lunga data del franchise, siamo entusiasti di offrire un’esperienza di narrazione originale, premium e ricca che porterà fan e nuovi arrivati ​​in una corsa elettrizzante”.