DS 3 Crossback: le novità della versione 2022

DS 3 Crossback MY 2022 è stata rivista soprattutto negli interni, con l'adozione di materiali di pregio e un pacchetto tecnologico migliorato. Le vetture con motore termico hanno prezzi che partono da 26.000 euro, la 100% elettrica E-Tense da 40.200 euro

DS 3 Crossback ha fatto la comparsa nei DS Store nella sua versione 2022 che, rispetto alla precedente, ha ricevuto una serie di ritocchi pensati per avete una vettura ancora più elegante oltre che con motori sempre più rispettosi dell’ambiente.

DS 3 Crossback 2022: le caratteristiche

Tra le novità più importanti della DS 3 Crossback MY 2022 c’è la grande cura riservata agli interni, da subito punto di forza del SUV di DS Automobiles che, per definizione, punta su materiali pregiati e lavorazioni artigianali. In particolare, gli interni per l’allestimento Grand Chic, con pelle Bastille e padiglione chiaro, diventano di serie anche per la motorizzazione E-Tense. La stessa ispirazione Bastille si rinnova, diventando più elegante e conferendo un grintoso look total black. Mentre i sedili rimangono invariati, gli inserti in tessuto nero su cruscotto e pannelli delle portiere sono ora in linea con questo raffinato look. Per quanto riguarda la connettività, la vettura utilizza il protocollo di comunicazione Mirror Link, una nuova interfaccia per il proprio smartphone che si somme ai sistemi Apple Car Play ed Android Auto già presenti.

DS Automobiles continua a proporre l’opzionale sistema Grip Control che garantisce trazione ottimizzata anche con due ruote motrici. Gli allestimenti So Chic e Performance Line vedono la funzione Grip Control in combinazione con pneumatici All Seasons con cerchi da 17″. In questo modo gli pneumatici includono l’omologazione M+S per il periodo invernale, con il vantaggio di un grip ulteriormente migliorato. La gamma termica ed E-Tense sono ora uniformate sia in termini di contenuti di serie sia per quanto riguarda i pacchetti. Il miglioramento riguarda anche il tema delle emissioni, con i motori Diesel che rispettano la normativa Euro 6.3 certificata nel rigoroso ciclo di omologazione WLTP.

DS 3 Crossback 2022: quanto costa

DS 3 Crossback 2022 è proposta a un prezzo di 26.000 euro per la versione con motore benzina PureTech 100, oppure 27.850 euro per il Diesel BlueHDI 110. La 100% elettrica E-Tense parte, invece, da un prezzo di 40.200 euro che scende sensibilmente sfruttando gli incentivi statali.