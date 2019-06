DS 7 Crossback E-Tense 4x4 unisce al motore a combustione due motori elettrici da 80 kW posizionati su ciascun assale Le sue prestazioni permettono di arrivare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi e di percorrere 1000 metri con partenza da fermo in 27 secondi

Sono numeri da record quelli stabiliti da DS 7 Crossback E-Tense 4×4, l’ammiraglia della gamma DS che, durante i test di omologazione, ha fatto registrare valori incredibili: solamente31 grammi di CO2 al chilometro e consumi record di 1,4 litri di benzina per 100 km, secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4: grandi prestazioni, poche emozioni

DS 7 Crossback E-Tense 4×4 racchiude in sé tanta tecnologia e innovazione. In linea con le tendenze del momento, si presenta come un SUV premium dotato di un motore elettrificato da 300 cavalli e di 4 ruote motrici, abbinato a un ibrido ricaricabile in grado di garantire un’autonomia di 58 chilometri in modalità al 100% elettrica. Sviluppata in Francia, questa tecnologia è applicata al SUV più raffinato del suo segmento. Il motore PureTech da 200 CV è accompagnato da due motori elettrici da 80 kW posizionati su ciascun assale.

Sono associati a un cambio automatico a 8 rapporti per una potenza complessiva di 300 CV e una coppia di 450 Nm distribuita dalla trasmissione a 4 ruote motrici. Le sue prestazioni permettono di arrivare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi e di percorrere 1000 metri con partenza da fermo in 27 secondi. È possibile scegliere fra diverse modalità di guida per sfruttare al massimo la coppia o guidare in modalità elettrica (modalità di default ‘zero emission’).

La batteria si ricarica completamente in un’ora e 45 minuti con una presa a muro dedicata di 32A, ma anche durante la guida, grazie a un sistema avanzato di recupero dell’energia ereditato dalla Formula E. Con il motore e la batteria posizionati in maniera ottimale, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 offre esattamente lo stesso spazio interno degli altri modelli della gamma. Lo stile carismatico e la raffinatezza DS Automobiles sono sfruttati appieno, grazie a una scelta di materiali come l’alcantara, la pelle pieno fiore o la nappa. DS 7 Crossback E-Tense 4×4 p dotata di un sistema di guida autonoma di secondo livello; DS Active Scan Suspension, il sistema di sospensioni controllato da telecamera; DS Park Pilot, per parcheggiare senza dovere effettuare manovre e volendo o l’Advanced Safety Pack.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4: quanto costa

DS 7 Crossback E-Tense 4×4 è in vendita presso i concessionari della rete con un prezzo a partire da 51.050 euro.