DS Automobiles partner della Federazione Italiana Golf

"Cercavamo per il nostro brand un territorio a noi affine che potesse diventare un terreno di gioco dove esprimere tutto il nostro savoir-faire", ha detto Francesco Calcara, managing director DS Automobiles Italia

DS Automobiles sta cercando di sfruttare ogni occasione per accrescere la propria presenza sulla scena del mondo delle quattro ruote e in questi senso studiare nuove partnership può rivelarsi una strategia vincente. Nelle scorse ore, la casa francese ha annunciato un nuovo accordo.

DS Automobiles sostiene il mondo del golf

DS Automobiles, infatti, ha siglato un accordo di tre anni con la Federazione Italiana Golf. Un accordo commerciale sicurante, ma spinto anche dalla condivisione di alcuni valori come ad esempio il rispetto per la natura. Col termine green, infatti, si definisce il campo su cui i giocatori di golf si sfidano, ma è anche una filosofia con cui DS opera, cercando di realizzare modelli sempre più sostenibili. La sigla E-Tense identifica oggi la mobilità elettrificata con cui si muovono DS 3 Crossback E-Tense (100% elettrica), l’ibrida Plug-In DS 7 Crossback E-Tense 4X4 e DS 9 E-Tense, berlina ibrida Plug-In di alta gamma che arriverà nei DS Store entro il primo semestre. DS non solo sarà al fianco della Federgolf, ma sarà anche title sponsor dell’Open d’Italia (l’evento più importante del golf italiano) e main sponsor dell’Italian Pro Tour.

“Cercavamo per il nostro brand un territorio a noi affine che potesse diventare un terreno di gioco dove esprimere tutto il nostro savoir-faire – ha detto Francesco Calcara, managing director DS Automobiles Italia -. Lo stile e la raffinatezza, anche quando si viaggia, sono certamente valori che un appassionato di golf oggi ricerca e noi abbiamo la risposta per soddisfare questo suo desiderio. La tecnologia, la qualità dei materiali, l’attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale con cui ogni nostro modello viene progettato sono elementi che caratterizzano anche il gioco del golf. La mobilità green si associa immediatamente al contesto nel quale gli appassionati giocano ogni giorno“.