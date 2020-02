DS3 Crossback: arriva l’Advanced Traction Control

L'Advanced Traction Control è un sistema che permette di rendere la DS3 Crossback ancora più sicura in ogni condizione. Il sistema, permette al guidatore di scegliere tra tre diverse modalità di guida in base al fondo stradale che si sta affrontando e che questo sia coperto di fango, neve o sabbia

Si chiama Advanced Traction Control ed è il nuovo sistema sistema di guida sicura per diversi fondi stradali che equipaggia la DS3 Crossback: ecco di cosa s tratta.

Advanced Traction Control: sicurezza in ogni condizione

DS3 Crossback è una vettura di per sé molto originale, con un design personale e tanta voglia di farsi notare. La sua vocazione non è certo (solamente) la tratta casa-ufficio, ma si presa a un utilizzo nelle condizioni più diverse. Per divertirsi e avere un’esperienza di guida sempre al top, arriva l’Advanced Traction Control, un sistema che permette di rendere la vettura ancora più sicura in ogni condizione. L’avanzato sistema, permette al guidatore di scegliere tra tre diverse modalità di guida in base al fondo stradale che si sta affrontando e che questo sia coperto di fango, neve o sabbia. La selezione avviene in maniera molto semplice, azionando il pulsante Drive Mode. Questo lavora in combinazione con la velocità di percorrenza.

Fino a 80 km/h si può scegliere la modalità neve, che adatta la motricità della vettura in base differente grip rilevato per le due ruote frontali; fino 50 km/h si può scegliere la modalità fango, che facilita la rotazione della ruota con minore aderenza e trasferisce più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza e infine, fino a 120 km/h si può scegliere la modalità sabbia che interviene sul meccanismo delle ruote anteriori. L’Advanced Traction Control si è disponibile come opzionale per le versioni di So Chic e Performance di DS3 Crossback al prezzo di 150 euro.