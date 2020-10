DS3 Crossback: arriva l’ecologico diesel 1.5 BlueHDi da 130 cavalli

Nella gamma del SUV compatto DS3 Crossback è stato reso disponibile l'1.5 BlueHDi 130, nuova motorizzazione diesel dai bassi consumi di carburante e CO2

La gamma della DS3 Crossback si arricchisce oggi di una nuova motorizzazione: il SUV compatto francese sarà offerto nei concessionari con l’ultima evoluzione del diesel 1.5 BlueHDi 130, progettato per rispettare le ultime normative anti-inquinamento grazie a interventi mirati sulla sua capacità di gestire efficientemente una potenza complessiva di ben 130 cavalli. Il risultato? Emissioni e consumi più contenuti, nell’ordine dei 4.5 Litri / 100 km e dei 119 g/km di CO2 calcolati nel ciclo misto di utilizzo WLTP.

Oltre a ciò, la ferma adesione alla normativa Euro 6D ISC FCM ha comportato anche un forte abbattimento del particolato prodotto, sceso del 37% rispetto alla precedente versione di questo propulsore passando da 0,65 a 0,41 mg/km. Un grande risultato per questa vettura, che in alternativa offre anche motorizzazioni di tipo full electric grazie alla specifica versione E-Tense per una mobilità eco-sostenibile senza compromessi. Il prezzo della nuova unità a gasolio? A partire da 31.250 Euro, che include l’allestimento So Chic (comprensivo di fari anteriori a LED, cerchi in lega da 17”, sistema infotainment con schermo touchscreen da 7” e un pacchetto di aiuti alla guida ADAS di livello 2 davvero completo) assieme al cambio automatico EAT8 a otto rapporti.