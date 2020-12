DS3 Crossback Ines de la Fressange Paris: trionfo del lusso

Un’esclusiva colorazione Ink Blue con tettuccio nero perla e un abitacolo diviso tra pelle pregiatissima e Alcantara… con un prezzo in serie limitata da 36.550 Euro

Se la DS3 Crossback non è abbastanza “chic” per voi, allora vi basterà attendere il prossimo mese di gennaio 2021 per prenotare la versione di ultra-lusso sviluppata in collaborazione con Ines de la Fressange Paris, azienda leader della moda parigina. Con un nome che va a riprendere il brand francese, questa versione sarà prodotta in serie limitata a 1.500 esemplari e sarà lanciata in pronta consegna all’inizio del prossimo anno prima in Francia e poi in tutta Europa.

Le caratteristiche che la rendono unica? Innanzitutto l’esclusiva colorazione della carrozzeria Ink Blue con tettuccio in nero perla, impreziosita dalle calotte degli specchietti retrovisori e dai copri-mozzi dei cerchi diamantati da 18’’ in Ines Red. La cura dei particolari, ovviamente, è stata riservata anche agli interni, dove spicca un elegantissimo pellame realizzato con tecniche specifiche di tipo multi-materiale per le sedute e gli schienali dei sedili. Anche in questo caso il colore scelto è il blu, affiancato dall’Alcantara e da cuciture rosse che rendono unico un abitacolo dove trova spazio anche il volante in pelle e la pedaliera interamente in alluminio.

Il resto della dotazione, invece, è quello già visto sulla DS3 Crossback “normale”: lato motorizzazioni la versione Ines de la Fressange Paris sarà disponibile sia con la tecnologia elettrica E-Tense che con i propulsori tradizionali, vale a dire il benzina 1.2 PureTech da 130 e 155 cavalli oppure il diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV, entrambi abbinati al cambio automatico EAT8 a otto rapporti.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, invece, questa edizione porta in dote la frenata di emergenza fino a 140 km/h, il cruise control, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, i fari DS Matrix LED Vision, l’assistenza al parcheggio con sensori anteriori e posteriori, le maniglie delle portiere a scomparsa, il climatizzatore automatico e il sistema infotainment touchscreen da 10,3’’ con DS Connect Nav. Abbiamo dimenticato qualcosa? … Ah sì, l’esclusivo portafogli dedicato della linea Marcia, curato da Ines de la Fressagne Paris e da DS Automobiles!