DS, novità auto 2021-2022: tutto pronto per DS4 e DS9 E-Tense

Per il 2021 DS Automobiles ha già pronte due succose novità da affiancare alle già presenti DS3 e DS7 Crossback: da una parte il crossover DS4, dall'altra la berlina di lusso DS9, entrambe con motorizzazioni E-Tense

Il 2021 è ormai alle porte e DS Automobiles sta scalpitando per mostrare al mondo le sue due novità automobilistiche più importanti, entrambe dotate dell’ultima evoluzione della motorizzazione E-Tense: la prima è l’ammiraglia DS9, la cui commercializzazione è prevista per la prossima primavera, mentre la seconda è la nuova DS4 di segmento C, il cui arrivo sul mercato è stato segnato per il quarto trimestre dell’anno che verrà. Al loro fianco sarà confermata la gamma già formata dai SUV DS3 e DS7 in versione Crossback, con il primo che recentemente ha dato il benvenuto anche al nuovo propulsore 1.5 BlueHDi 130 a gasolio omologato all’ultima normativa Euro 6D ISC FCM.

NOVITA’ DS 2021-2022: LUSSO ED ELEGANZA AI MASSIMI LIVELLI CON LA DS9 E-TENSE

La più grande novità firmata DS Automobiles, come annunciato, sarà la DS9 E-Tense, berlina presidenziale del marchio francese che farà del lusso e dell’esclusività dei suoi dettagli i suoi più importanti punti di forza. Le dimensioni imponenti della carrozzeria – lunga 4,93 metri, larga 1,85 metri e con un passo di 2,9 metri – sfoceranno in una linea muscolosa con il posteriore dal tettuccio basso e in un abitacolo spazioso votato al massimo comfort di guidatore e passeggeri, con tanto di finiture premium come i rivestimenti in pelle Nappa e Alcantara o il particolarissimo guilloché “Clou de Paris” che divide il cofano anteriore.

Per quanto riguarda il motore, la nuova DS9 E-Tense potrà contare su un propulsore PureTech a tecnologia ibrida plug-in con potenza complessiva variabile di 225, 250 o 360 cavalli (a seconda della versione), da scaricare a terra attraverso il cambio automatico a otto rapporti e la trazione anteriore (integrale solo sulla top di gamma). La batteria, invece, avrà una capacità di 11,9 kWh per un’autonomia fino a 50 km in modalità completamente elettrica, aumentabile grazie alla presenza di altre specifiche modalità di guida come la Hybrid (che equilibra le prestazioni tra il motore termico e quello elettrico) e la Sport (la più dinamica con la quale si dà priorità alla potenza del solo PureTech a benzina).

NOVITA’ DS 2021-2022: LA DS4 E-TENSE ARRIVERA’ IN VERSIONE BERLINA E CROSSBACK

La seconda, importante, novità del marchio DS Automobiles sarà la DS4 E-Tense, una vettura proposta sia in versione berlina che crossover che diventerà il modello di riferimento del segmento C per il brand francese. Prodotta nello stabilimento tedesco di Russelsheim e in arrivo per il quarto trimestre del 2021, la DS4 E-Tense avrà un design equilibrato tra sportività e lusso e potrà sfruttare le ultime tecnologie del settore grazie all’adozione della piattaforma modulare EMP2, sulla quale potrà utilizzare un propulsore ibrido plug-in da ben 225 cavalli.

Questo sarà caratterizzato da un’unità quattro cilindri a benzina e da una elettrificata, connesse attraverso un cambio automatico a otto rapporti EAT8 e da un pacco batterie capace di garantire un’autonomia di 50 km in modalità “full electric”. Oltre a ciò, la DS4 E-Tense si potrà fregiare di una tecnologia di bordo davvero avveniristica, che includerà il sistema di ventilazione ottimizzato DS Air, l’infotainment con DS Extended Head up Display a realtà aumentata e il pacchetto di aiuti alla guida DS Drive Assist 2.0, comprensivo di sospensioni adattive e telecamera a infrarossi per la guida notturna.

NOVITA’ DS 2021-2022: I SUV DS3 E DS7 CROSSBACK CONFERMANO LA LORO PRESENZA IN GAMMA

Assieme alle due new-entry che vi abbiamo appena raccontato, il marchio DS Automobiles confermerà in gamma le già presenti DS3 e DS7 Crossback, chiamate a consolidare l’offerta della categoria SUV del brand francese. Entrambe sono già disponibili con le motorizzazioni E-Tense, ma entrando nello specifico vogliamo sottolineare l’arrivo della nuova motorizzazione diesel 1.5 BlueHDi 130 per il modello di accesso e la versione speciale a tema “Louvre” per quello al top del listino, caratterizzato da diversi dettagli estetici di prestigio per un totale di soli 1000 esemplari acquistabili fino al mese di gennaio 2021.

Per quanto riguarda la disponibilità di propulsori “green”, invece, la DS3 Crossback è presente in gamma anche nella versione 100% elettrica, con motore da 136 cavalli per un’autonomia calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP di ben 300 km, mentre la più grande DS7 Crossback può essere scelta con la tecnologia Plug-in Hybrid, sempre da 300 CV ma con la trazione integrale 4×4. Le sue prestazioni? Nonostante le dimensioni imponenti, lo scatto 0-100 è coperto in soli 5,9 secondi, mentre la percorrenza massima in “full electric” arriva fino a 58 km.