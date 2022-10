DS4 2023: il nuovo Model Year promette più autonomia in elettrico

La versione E-Tense 225 ora può percorrere in modalità full-electric fino a 62 km, mentre la gamma si amplia con l'allestimento Opéra

Al debutto nel mese di giugno 2021, la Nuova DS4 del marchio DS Automobiles è pronta ad affrontare il nuovo anno con un piccolo aggiornamento che introduce un affinamento della gamma attuale, declinata in cinque allestimenti e quattro motorizzazioni tra le quali la raffinata plug-in hybrid E-Tense 225 composta dal benzina PureTech 180 in abbinamento a un motore elettrico supplementare da 110 cavalli e un pacco batterie dalla capacità di 12,4 kWh.

La novità più importante tocca proprio la powertrain “alla spina”, che ora può percorrere fino a 62 km in modalità 100% elettrica (ciclo WLTP) grazie a una modifica al software di gestione dell’accumulatore e dello stesso motore elettrico. Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, il 2023 vede l’introduzione della versione “Opéra” che si caratterizza per la presenza di serie delle sospensioni DS Active Scan, del tettuccio apribile, del portellone elettrico, dei rivestimenti in pelle Nappa Criollo Brown con sedili anteriori ventilati e riscaldati e della dock-station per la ricarica wireless dello smartphone.

Il MY2023 della Nuova DS4, infine, migliora il resto della gamma introducendo sulle versioni Performance Line e Performance Line + le finiture Texture Black con badge di colore nero e sulla versione Bastille le decorazioni Basalt Black con elementi Platinum Clous de Paris. Dotazione comune, invece, è l’aggiornamento per il pacchetto opzionale ADAS DS Drive Assist 2.0, che comprende il Lane Changing semi-automatico attivo tra i 70 e gli 80 km/h e il sensore sulla corona dello sterzo per monitorare l’attenzione del guidatore.