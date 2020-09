DS7 Crossback e-Tense Louvre: l’ibrido plug-in da 225 CV in edizione limitata

Il SUV DS7 Crossback arriva in Italia con una speciale Louvre Edition che richiama il famoso Museo parigino, equipaggiata con tecnologia ibrida plug-in 4x2. Il prezzo? A partire da 60.700 Euro

Praticità, efficienza… ma anche il giusto tocco di stile “alla francese”: utilizzando la concreta base di partenza della DS7 Crossback e-Tense, il marchio transalpino ha presentato oggi un‘edizione limitata del suo SUV di categoria premium, che prende ispirazione dalle bellezze artistiche presenti all’interno del famoso Museo del Louvre a Parigi. Chiamata, per l’appunto, Louvre Limited Edition, questa DS7 si caratterizza per dettagli e particolari estetici di assoluto prestigio, sia sulla carrozzeria che negli interni, oltre che per l’introduzione in anteprima del propulsore entry-level della gamma e-Tense, capace di erogare 225 cavalli.

DS7 CROSSBACK E-TENSE LOUVRE: OPERA D’ARTE A QUATTRO RUOTE

La DS7 Crossback E-Tense Louvre Limited Edition sarà prodotta in soli 1000 esemplari, dei quali 150 riservati per l’Italia: per questo motivo sarà equipaggiata con alcuni elementi distintivi che richiamano l’arte museale di Parigi, tra cui i badge specifici “Louvre” posizionati sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle portiere anteriori. Il motivo della Piramide di vetro (inciso al laser) sarà invece un’esclusiva delle calotte degli specchietti retrovisori, mentre le gomme potranno contare su cerchi diamantati Paris da 20 pollici. Montanti delle porte, mancorrenti del tettuccio, contorni dei finestrini e decorazioni dei gruppi ottici posteriori saranno decorati con la finitura Shiny Black, mentre complessivamente la carrozzeria potrà essere scelta in tre distinte tonalità metallizzate: Blu Zaffiro, Nero Perla e Grigio Cristallo.

La stessa cura dei dettagli è stata riservata anche per gli interni, con un abitacolo in allestimento “Opera” contraddistinto dalla pelle Nappa per il vano portaoggetti centrale e da un sistema infotainment su schermo touchscreen da 12 pollici dedicato alle più importanti opere del Museo parigino. Al suo interno, infatti, sarà richiamabile un’app che offrirà dei podcast da 4 minuti per 182 tra le più importanti bellezze del Louvre, che inoltre compariranno sul display per poter essere ammirate in tutto il loro splendore. Completano il pacchetto il badge rettangolare con scritta “Louvre” sul cruscotto e il particolare design delle bocchette dell’aria, realizzate con stampa 3D su ispirazione della piramide di Ieoh Ming Pei.

DS7 CROSSBACK E-TENSE LOUVRE: PRIMA ASSOLUTA PER L’IBRIDO DA 225 CV

Oltre alla versione da 300 cavalli (su trazione integrale), la DS7 Crossback e-Tense Louvre Limited Edition porterà nei concessionari l’inedita motorizzazione ibrida plug-in da 225 cavalli con trasmissione 4×2 a due ruote motrici, che successivamente farà il suo debutto anche sulle Crossback e-Tense “standard”. Si tratta di un’unità particolarmente efficiente sotto il punto di vista di consumi ed emissioni, visto che quelle di CO2 prodotte si attestano sul valore di 36-38 g/km mentre quelle del carburante non superano il limite di 1,7 Litri / 100 km nel ciclo combinato. Entrambi i modelli, in ogni caso, assicurano un’autonomia in modalità 100% elettrica di 58 km, calcolati secondo lo standard WLTP.

La DS7 Crossback e-Tense Louvre Limited Edition, inoltre, potrà contare su un pacchetto di ADAS di livello 2 davvero completo, comprensivo dei seguenti aiuti alla guida:

DS Connected Pilot , per la guida semi-autonoma

, per la guida semi-autonoma DS Active Scan Suspension , grazie al quale il sistema di sospensioni è controllato da un’apposita telecamera

, grazie al quale il sistema di sospensioni è controllato da un’apposita telecamera DS Active Led Vision , per l’illuminazione dinamica della strada

, per l’illuminazione dinamica della strada Drive Assist , che controlla il mantenimento della corsia

, che controlla il mantenimento della corsia Night Vision , per la guida notturna

, per la guida notturna Attention Monitoring , che controlla l’attenzione del guidatore

, che controlla l’attenzione del guidatore Park Pilot, che assiste nelle manovre di parcheggio

DS7 CROSSBACK E-TENSE LOUVRE: PREZZI E DISPONIBILITÀ

Visto che si tratta di un’edizione limitata, la DS7 Crossback e-Tense Louvre Limited Edition potrà essere acquistata nei concessionari a partire dal mese di novembre 2020 fino a gennaio 2021, con un prezzo di listino al pubblico di 60.700 Euro per la versione da 225 cavalli. Quella più potente, l’hybrid plug-in da 300 cavalli e trazione integrale, sarà proposta con un prezzo di partenza di 64.700 Euro.