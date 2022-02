Il marchio premium di Citroen introduce quest'anno in gamma due nuove versioni della DS9 E-Tense: prezzi a partire da 58.000 Euro

Il 2022 è cominciato nel segno del rinnovamento per la bellissima DS9 E-Tense: la gamma dell’ammiraglia francese infatti è stata oggetto di un corposo ampliamento con due nuove versioni sviluppate in collaborazione con il team che corre nel Mondiale di Formula E, chiamate rispettivamente DS9 E-Tense 250 e DS9 E-Tense 4×4 360. Cos’hanno in comune? Una powertrain maggiormente votata alla sportività e alle prestazioni… senza dimenticare l’autonomia massima, garantita dal pacco batterie in abbinata alla tecnologia ibrida plug-in.

Cominciamo con la nuova top di gamma, la DS9 E-Tense 4×4 360: il suo punto di forza è certamente il quattro cilindri 1.6 PureTech a benzina da 200 cavalli sostenuto da due motori elettrici, posizionati su entrambi gli assali anteriore e posteriore che, per l’occasione, ora offrono anche una carreggiata più larga. Il primo, da 110 cavalli, è integrato nella scatola del cambio, mentre il secondo (da 113 CV) è installato proprio sull’asse posteriore: il loro funzionamento assicura la trazione integrale intelligente, mentre il pacco batterie da 11,9 kWh garantisce fino a 52 km di percorrenza in modalità full-electric secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Il risultato ottenuto? Consumi ed emissioni di CO2 estremamente ridotti (nell’ordine dei 1.8 Litri ogni 100 km e dei 41 g/km) e prestazioni sicuramente interessanti, che permettono alla DS9 E-Tense 4×4 360 di raggiungere la velocità massima (auto-limitata) di 250 km/h, di utilizzare il driving mode a zero emissioni fino a 140 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 5.6 secondi.

Merito anche del miglioramento dell’impianto frenante, che ora utilizza pinze a quattro pistoncini su dischi da 380 mm all’anteriore e da 290 mm al posteriore, e dell’ottimizzazione generale dell’assetto, che ora può contare su un nuovo software per la gestione delle molle degli ammortizzatori e della barra anti-rollio, sul sistema DS Active Scan Suspension (che regola elettronicamente l’escursione delle sospensioni in base all’asfalto) e sui cerchi in lega “Munich” specifici da 20 pollici.

Al suo fianco la gamma 2022 del marchio DS Automobiles propone anche la nuova DS9 E-Tense 250, che condivide con la precedente l’1.6 PureTech da 200 cavalli abbinandoci però un solo motore elettrico da 110 CV per un output totale di 250 CV. La batteria, tuttavia, è più capiente di quelle “standard” e grazie ai suoi 15,6 kWh è in grado di assicurare fino a 61 km di percorrenza con la singola ricarica utilizzando la modalità elettrica nel ciclo combinato WLTP (70 km se si considera solo quello urbano).

Dal punto di vista delle prestazioni, invece, i numeri sono rivisti leggermente al ribasso rispetto alla “sorella” 4×4 360: in questa configurazione la nuova DS9 E-Tense 250 può raggiungere la top speed di 240 km/h (ridotta a 135 km/h se si impiega solo l’alimentazione a batterie) e conclude lo 0-100 in poco più di 8 secondi, limitando allo stesso tempo consumi ed emissioni ai valori record di 1,1 Litri ogni 100 km e 26 g/km di CO2.

Uno sguardo ai prezzi? Per il momento il marchio DS Automobiles ha svelato solamente il listino riservato alla Francia, che include per entrambi i modelli gli allestimenti Performance Line+ e Rivoli+: in questo modo la DS9 E-Tense 250 parte rispettivamente da 58.000 e da 60.900 Euro, mentre la 4×4 360 da 67.500 e da 70.400 Euro.