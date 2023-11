Ducati Hypermotard 698 Mono RVE è la “Moto più bella” di EICMA 2023

L’Hypermotard 698 Mono RVE ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti sui circa 25.500 appassionati che hanno espresso la loro preferenza

La Ducati Hypermotard 698 Mono RVE si aggiudica il titolo di “Moto più bella” di EICMA 2023. A decretare il verdetto è stato il pubblico dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, che nei quattro giorni di apertura ha affollato i padiglioni della Fiera di Milano-Rho e ha votato direttamente dal Salone oppure online.

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE conquista EICMA 2023

L’Hypermotard 698 Mono RVE ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti sui circa 25.500 appassionati che hanno espresso la loro preferenza. L’annuncio della vittoria dell’Hypermotard 698 RVE è arrivato domenica 12 novembre, giornata conclusiva del Salone, seguito dalla premiazione ufficiale presso lo stand di “Motociclismo”. A ritirare il prestigioso riconoscimento per l’Azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati.

Una domenica speciale per Ducati, che oltre ad aggiudicarsi il primato per la dodicesima volta su diciotto edizioni, ha letteralmente trionfato a Sepang monopolizzando il podio con Enea Bastianini, Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Con i risultati del Gran Premio della Malesia, Ducati eguaglia due record assoluti per il Motomondiale: il numero di 15 vittorie stagionali, e i ben cinque piloti diversi (Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Zarco e Bastianini) che le hanno conquistate.

La premiazione della “Moto più bella del Salone” è stato l’ultimo atto di un’intensa settimana che ha visto centinaia di migliaia di visitatori per l’edizione 2023 di EICMA, a conferma della continua ripresa e crescita per la manifestazione milanese. Il prestigioso risultato conquistato dall’Hypermotard 698 Mono RVE costituisce la conferma dell’incredibile interesse suscitato dalla fun-bike Ducati, esposta allo stand assieme al motore Superquadro Mono.

Sin da subito il pubblico ha affollato lo stand Ducati, in cui la Casa di Borgo Panigale ha esposto le novità presentate nel corso della World Premiere 2024, che proprio a EICMA 2023 ha vissuto il suo settimo episodio con la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, i cui 500 esemplari sono stati già venduti tutti in soli tre giorni. Ducati ora aspetta gli appassionati al World Ducati Week 2024. L’appuntamento è fissato per il weekend del 26 – 28 luglio, come sempre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.