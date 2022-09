E-GAP con ANDIAMO ELETTRICO!

Fino a 20 kWh in omaggio per tutti gli iscritti di Andiamo Elettrico ed abbonamenti di ricarica a domicilio privilegiati. Gli oltre seimila iscritti alla comunità di proprietari di auto elettriche di tutte le marche o prossimi ad esserlo potranno infatti beneficiare di questa interessante opportunità di ricarica elettrica on demand

Siete distanti da casa e la colonnina più vicina spesso occupata?

Avete una serie di incontri di lavoro e non avete tempo e possibilità di ricaricare la vostra auto elettrica per tutte le tappe?

La colonnina del vostro ufficio si è rotta e dovete ricaricare la vettura?

Dovete ricaricare la vostra BEV e non sapete come fare?

Consegnate merci in centro città e qualche volta non vi basta la ricarica disponibile e non potete rischiare di trovare le colonnine occupate o fuori servizio avendo i minuti contati?

Le colonnine fast sono ubicate solo in zone poco illuminate ed avete paura di stare da soli in queste zone prive di negozi o bar aperti nelle ore serali?

Il meteo non aiuta e non volete sudare, congelare o inzupparvi per caricare la vostra auto elettrica?

Tutte domande sul cosa fare in tali occasioni che ci hanno posto i nostri iscritti di Andiamo Elettrico e che E-GAP ha brillantemente risposto con un servizio di ricarica a richiesta

ovunque vi troviate a Milano, Roma, Bologna e Torino.

Chi è e cosa fa E-GAP?

In estrema sintesi è un servizio di ricarica per i veicoli elettrici ovunque si trovino che si attiva attraverso l’apposita App ed il servizio viene erogato anche in assenza del cliente attraverso dei Van elettrici che raggiungono la vettura e provvedono velocemente al servizio grazie ad una potenza di ricarica pari ad una colonnina di tipo fast (fino a 80 kW)

Un servizio da provare ed Andiamo Elettrico grazie ad un accordo con E-GAP vi permette di farlo con una ricarica omaggio fino a 20 kWh e con una durata massima di 45 minuti e

se poi lo trovate comodo potete usufruire di tariffe agevolate*.

Come funziona in sintesi E-GAP

Ecco sintetizzati i tre passaggi.

Richiedi la tua ricarica con l’APP scaricata sul telefonino

Prenota la tua ricarica tramite la App scaricata gratuitamente sullo smartphone o tablet. Puoi geolocalizzarti o scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo, seleziona in

quanto tempo la desideri avere e segui in tempo reale lo svolgimento della ricarica richiesta.

Il van E-GAP ti raggiunge

Il van E-GAP raggiunge il tuo veicolo entro il tempo che hai richiesto e un operatore E-GAP eroga la ricarica.

Paga on line senza problemi di tessere o contanti

Il servizio viene erogato con una potenza di ricarica pari a una colonnina di tipo fast. Al termine del processo, il sistema addebita direttamente su carta di credito il costo totale. Il servizio è attivo da lunedì alla domenica dalle 7 alle 22 ed E-GAP è inoltre presente, oltre che in Italia, nei maggiori Paesi europei a partire da Francia, Spagna e presto sarà presto disponibile anche in Germania.

E-GAP risponde alle esigenze di chi usa la vettura elettrica e vuole usufruire di un servizio di ricarica rapido ed in mobilità.

La mobilità elettrica si sta rapidamente evolvendo ed E-GAP rappresenta una soluzione interessante per gli stessi manager che magari devono stare in una città per qualche settimana e non hanno la certezza di caricare tutte le sere la propria vettura vicino al loro domicilio temporaneo. Il costo è pari a quello di una fast con la comodità di non dover perdere tempo a cercarla e con la sicurezza di avere la vettura sempre carica.

Certo chi ha in casa ed ufficio la wallbox non userà E-GAP tutti i giorni, ma come il sottoscritto almeno due volte al mese avrebbe risparmiato parecchio tempo se avesse potuto fare una ricarica veloce a Milano o Bologna senza far la caccia alla colonnina e comunque perdere almeno un paio d’ore se la colonnina è fino a 22 kWh con caricatori interni che ormai sono standardizzati sugli 11 kWh….

Ad Andiamo Elettrico interessa offrire nuove ed interessanti esperienze ai nostri iscritti e poi sarete voi stessi a raccontare a tutta la comunità la vostra esperienza e parere!

P.s.: I veicoli che vi caricano la vostra auto elettrica sono elettrici e l’energia proviene da fonti rinnovabili.

Queste le tariffe riservate agli iscritti di Andiamo Elettrico

Un Servizio di ricarica in mobilità di durata massima di 30 (trenta) minuti, con una erogazione massima di energia fino a 10 (dieci) kWh e tempo di intervento (cioè tempo massimo tra la richiesta del servizio e l’inizio della ricarica) entro i 90 minuti, a un prezzo pari a € 18,00 (euro diciotto/00), IVA inclusa;

Un Servizio di ricarica in mobilità di durata massima di 45 (quarantacinque) minuti, con una erogazione massima di energia fino a 20 (venti) kWh e tempo di intervento (cioè tempo

massimo tra la richiesta del servizio e l’inizio della ricarica) entro i 90 minuti, a un prezzo pari a € 22,00 (euro ventidue/00), IVA inclusa;

Un Servizio di ricarica in mobilità di durata massima di 60 (sessanta) minuti, con una erogazione massima di energia fino a 30 (trenta) kWh e tempo di intervento (cioè di tempo

massimo tra la richiesta del servizio e l’inizio della ricarica) entro i 90 minuti, a un prezzo pari a € 27,00 (euro ventisette/00), IVA inclusa;

Come ottenere fino a 20 kWh in omaggio ed attivare gli abbonamenti?

Potete provare il servizio E-GAP gratuitamente semplicemente come iscritti ad Andiamo Eletttrico!

Se non lo siete andate su www.andiamoelettrico.it ed iscrivetevi.

Se siete già iscritti vi raccomandiamo di verificare ed eventualmente aggiornare i dati ed in particolare nome e cognome (veri non nick name) e indirizzo di posta elettronica che

utilizzate con maggior frequenza!

Entrate quindi su www.andiamoelettrico.it selezionate CONTATTACI (in alto a destra accanto a ESCI) e compila in form mettendo in oggetto E-GAP.

Verificheremo se sei regolarmente iscritto e quindi invieremo un codice che dovrai inserire nella APP di E-GAP nella sezione “E-GAP PLUS”.

Per richiedere la ricarica omaggio fino a 20kWh e con durata massima di 45 minuti, ti basterà contattare il Customer Service E-GAP all’800.14.13.13 comunicando il tuo codice

entro 30 giorni dalla ricezione del codice E-GAP PLUS.

La ricarica fino a 20 kWh è completamente gratuita e ti chiediamo semplicemente di fare un post su Facebook nel nostro Gruppo di Andiamo Elettrico raccontandoci la Tua esperienza!

Iscriversi ad Andiamo Elettrico Ti permette di consultare numerose guide ed effettuare esperienze uniche e godere di benefici sempre più interessanti grazie ad accordi con i

protagonisti della mobilità elettrica come E-GAP.