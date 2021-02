E se Herbie non fosse stato una Volkswagen Beetle?

Come accaduto in altre produzioni cinematografiche, anche quella di Herbie ha rischiato di non vedere il mitico Maggiolino poi effettivamente andato sotto i riflettori

Tutti noi conosciamo la saga di Herbie, il Maggiolino “tutto matto”, con protagonista la mitica Volkswagen Beetle numero 53. La verità, tuttavia, è che la scelta dei produttori di indirizzarsi su questa vettura è arrivata “in extremis”, dopo un casting tenuto proprio per decidere che veicolo utilizzare durante le riprese. Ecco il perchè in alcune locandine pre-produzione si vede la stessa livrea di Herbie indossata da una Volvo P1800, sì bella ma sicuramente non iconica come la Beetle.

Questo cambio di programma all’ultimo momento, tuttavia, non è stato l’unico nel mondo del cinema per le quattro ruote: anche l’auto di James Bond in Goldfinger avrebbe potuto non essere l’Aston Martin DB5 che tutti noi conosciamo, ma piuttosto una Blower Bentley del 1931. Lo stesso si può dire per la Batmobile, che si è combattuta per avere come base di partenza prima una Cadillac e poi la Lincoln Futura acquistata direttamente dal designer dell’epoca George Barris.

Qualche altro esempio? Nel film “The Italian Job” la protagonista è la leggendaria Mini Cooper, anche se avrebbe potuto essere la nostra Fiat 500, mentre in Magnum P.I. la Ferrari 308 GTS guidata da Tom Selleck è stata in lizza fino all’ultimo con la Porsche 928. Quanto successo poi nella saga di Ritorno al Futuro, poi, ha dell’incredibile: nelle bozze della prima pellicola, infatti, i produttori avevano pensato di utilizzare nientemeno che un frigorifero con rivestimento in piombo! Meno male che poi la scelta è ricaduta sulla DeLorean DMC-12…