Ecco la Honda NSX trasformata in roulotte

L'idea arriva da un proprietario statunitense che ha preso una delle supercar simbolo degli anni Novanta e tagliandola a metà, ne ha ricavato un rimorchio pensato per vacanze in libertà

Che belle le vacanze in libertà, magari a bordo della propria auto preferita o di una roulotte o ancora di un mezzo che racchiude tutte e due. Fattibile? Certamente, anche se la vettura è una Honda NSX. No, non stiamo scherzano e ora vi spieghiamo perché.

Dagli States la NSX che diventa roulotte

Agosto sta giungendo al termine, ma è ancora tempo di vacanze quindi siamo perfettamente in tempo per scegliere la nostra meta ideale e soprattutto come raggiungerla. Se poi il viaggio diventasse la vacanza stessa perché non optare per una Honda NSX trasformata in roulotte come mezzo per macinare chilometri in libertà? L’idea è venuta a un signore statunitense che ha preso una delle supercar simbolo degli anni Novanta e l’ha letteralmente tagliata in due ricavando nella parte posteriore una vera e propria roulotte attrezzata.



La NSX non fa certo della praticità la propria arma migliore, ma con qualche accortezza ecco che il rimorchio è servito, con tanto di camera da letto sospesa sul tetto (si accede con una scaletta) e la parte sottostante che diventa l’area per riporre tutto quello che serve per una vacanza in campeggio. A trainare questa roulotte per lo meno originale non poteva che essere un’altra NSX a sua volta decisamente modificata nell’assetto e nella struttura per poter spostarsi in sicurezza. Vi piace il risultato finale?