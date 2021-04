Elektron Quasar: basteranno 2.332 CV per battere il record del Nürburgring?

Velocità massima di 450 km/h, scatto 0-100 in soli 1,65 secondi e un tempo pronosticato sul Nordschleife poco superiore a 5'10'': ecco le promesse della nuova hypercar elettrica della Elektron Motors

Tempo fa vi abbiamo parlato della stratosferica Alieno Arcanum, una hypercar con motore elettrico da 5.221 cavalli che, a conti fatti, se la dovrà vedere con l’altrettanto esagerata Aspark Owl giapponese, capace di uno 0-100 in soli 1,69 secondi. Vetture di nuova generazione che stupiranno tutti una volta entrate effettivamente in produzione, alle quali oggi se ne aggiunge un’altra con l’obiettivo di demolire l’attuale record del Nürburgring Nordschleife.

Si chiama Elektron Quasar e dai suoi creatori è stata annunciata come la supersportiva elettrica più potente del mondo: merito delle quattro unità elettrificate (una per ruota) a sua disposizione capaci di erogare complessivamente una potenza massima di ben 2.332 cavalli, che sebbene inferiori a quelli della Arcanum potranno contare su uno chassis leggerissimo in fibra di carbonio di soli 1.500 kg.

Le prestazioni? La scheda tecnica parla di una velocità massima di 450 km/h (auto-limitata), di uno scatto 0-100 completato in soli 1,65 secondi… e del nuovo primato dell’Inferno Verde, attualmente nelle mani della Porsche 919 Hybrid grazie al tempo di 5’19”546. Secondo le ultime simulazioni i progettisti della Quasar promettono di abbassare l’asticella di oltre nove secondi attraverso l’adozione di due speciali cambi a due marce ciascuno, voluti per massimizzare la risposta dei motori in accelerazione, di un sistema di ripartizione della coppia chiamato Elektron Smart Torque Vectoring System (ESTV) e di una specifica taratura delle sospensioni, che assorbirebbe perfettamente i “bump” del mitico circuito tedesco lungo oltre 20 km.

Come per la Arcanum, tuttavia, in questo momento non esistono prototipi reali tramite i quali confermare i dati che vi abbiamo appena enunciato… perchè la Quasar è ancora allo stato di rendering. In ogni caso, il boss della Elektron Motors prevede il lancio della sua creatura entro il primo trimestre del 2023, in una produzione complessiva di soli 99 esemplari con prezzo unitario di 2,2 milioni di Euro. Tasse escluse, ovviamente…