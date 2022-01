Elon Musk batte Jeff Bezos e si conferma l’uomo più ricco del mondo!

Secondo la classifica di fine 2021 stilata da Bloomberg, il patron di Tesla svetta con il suo patrimonio di ben 273,5 miliardi di dollari

Se c’è un effetto che la pandemia da Coronavirus ha reso evidente negli ultimi due anni, questo è il sostanziale aumento del divario economico all’interno delle nazioni: chi era già ricco è riuscito a diventarlo ancora di più, mentre chi era povero… ha accusato ulteriormente i duri colpi inferti dalle ondate di Covid-19 e dalle varie restrizioni. A dar la prova di questo fatto ci ha pensato il Bloomberg Billionaire Index di fine 2021, che ha stilato la classifica dei 500 personaggi attualmente più ricchi al mondo. “And the winner is“… sì, proprio lui, il boss di Tesla: Elon Musk.

Dopo essere stato eletto Persona dell’anno dal Times, l’imprenditore sudafricano è ora anche l’uomo più facoltoso presente sul pianeta Terra grazie a un patrimonio di 273,5 miliardi di dollari ottenuto anche (ma non solo) da un guadagno nel 2021 del 75% derivato dalla scommessa degli investitori sulle auto elettriche prodotte da Tesla. Questo risultato rappresenta il maggior livello in assoluto di ricchezza raggiunto nell’era moderna ed è comparabile solamente a quello che era stato capace di ottenere in precedenza John D. Rockefeller.

Analizzando meglio i dati dell’osservatorio Bloomberg, i 500 “ricconi” inseriti in lista contano un patrimonio complessivo di ben 8.400 miliardi di dollari che equivale a un valore più elevato del Pil di tutti i Paesi del mondo messi assieme (escludendo gli Stati Uniti e la Cina). I primi dieci, tra l’altro, possono contare su un conto in banca superiore ai 100 miliardi di dollari e otto di questi si sono ulteriormente arricchiti nel 2021 grazie all’exploit delle piattaforme e-commerce, del commercio online e delle attività sul web. La disuguaglianza di distribuzione della ricchezza indotta dalla pandemia è estremamente evidente se si pensa che, al contrario, più di 150 milioni di persone sono arrivate alle soglie dell’estrema povertà.

In ogni caso, però, Musk è ora in testa alla classifica ed è stato capace di mettersi dietro un “pezzo grosso” del calibro di Jeff Bezos, fondatore di Amazon che attualmente occupa il secondo posto con un patrimonio di 194,2 miliardi di dollari. Gradino più basso del podio con 177,1 miliardi per il francese Bernard Arnault, proprietario del gruppo in cui fa parte Louis Vuitton, mentre solamente quarto con 138,3 miliardi di dollari lo statunitense Bill Gates.

E gli italiani? Il primo a fare capolino in 37esima posizione è il gruppo Ferrero con un patrimonio di 35,9 miliardi di dollari, mentre a seguire troviamo Leonardo Del Vecchio con 34,5 miliardi e, molto più staccati, Paolo Rocca (11,1 miliardi), Silvio Berlusconi (8,77 miliardi), Miuccia Prada (5,93 miliardi) e Patrizio Bertelli (5,91 miliardi). Per la classifica completa vi rimandiamo al seguente indirizzo sul sito ufficiale di Bloomberg.