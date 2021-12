La Persona dell’anno secondo il Time? E’ Elon Musk di Tesla!

Dopo Joe Biden e Kamala Harris, la prestigiosa rivista Time ha nominato il fondatore di Tesla e di SpaceX "Persona dell'anno 2021"

Innovatore, visionario e con un pensiero fuori dagli schemi: tutto questo (e non solo) è Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX che per il 2021 è stato scelto dalla celebre rivista Time come “Persona dell’anno“. Un riconoscimento dato soprattutto dall’influenza che questo personaggio ha avuto sul mondo, definito per l’occasione “clown, genio, bastian contrario, industriale, showman. Un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di Watchmen“.

Per il Time l’imprenditore sudafricano è colui che “aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare“, perchè attento a tutto ciò che riguarda l’integrazione eco-sostenibile della presenza umana sulla Terra. Oggi è la persona più ricca di sempre grazie a un impero costruito sulle auto elettriche (Tesla controlla i due-terzi di questo mercato con un valore di mille miliardi di dollari), sulle attività spaziali (SpaceX) che hanno riportato in vita quelle della NASA e che promettono di riportare l’uomo sulla Luna (e magari su Marte) e sull’evoluzione del genere umano, che in futuro si interfaccerà con i computer grazie a speciali impianti nel cervello (Neuralink).

La sua influenza è talmente elevata che si può permettere (in un certo senso) di “controllare” le azioni di mercato a Wall Street: recentemente ha addirittura minacciato di mollare tutto per diventare un influencer, ma nessuno gli crede. Lui ha una missione: vuole dare il proprio contributo in questo mondo e lasciare qualcosa alle prossime generazioni, anche fosse un solo ideale da seguire. In una società totalmente imperniata nel consumismo di massa nonostante i mille problemi attuali, forse è proprio questo ciò che abbiamo bisogno…