Elon Musk senza limiti: dopo Tesla e SpaceX ora vuole anche Twitter!

Dopo essere diventato principale azionista, ora l'imprenditore sudafricano vuole rivelare completamente la società che fa capo a Jack Dorsey

Dopo aver battuto il boss di Amazon, Jeff Bezos, diventando l’uomo più ricco del mondo, il capo di Tesla e SpaceX è pronto a dar vita alla sua prossima avventura imprenditoriale: qualche settimana fa Elon Musk era diventato il socio con la maggior percentuale di azioni (9%) di Twitter, noto social network fatto di “cinguettii” che è ancora di proprietà del suo storico fondatore, Jack Dorsey. L’operazione, tuttavia, era solo l’antipasto di quello che aveva in mente.

Il CEO della Casa di Palo Alto, infatti, sta provando ad acquisire in maniera integrale il 100% dei pacchetti azionari di Twitter e in questi giorni ha lanciato la sua proposta con tanto di… “twitt”, a riprova delle sue intenzioni. Musk a quanto pare ha offerto la bellezza di 43 miliardi di dollari, che equivalgono a 54,20 dollari per azione i quali, a loro volta, sono decisamente superiori rispetto all’ultima quotazione avvenuta in borsa il 13 aprile – pari a 45,85 dollari.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Secondo quanto riportato sul “cinguettio” di Twitter, il patron di Tesla e SpaceX ha definito la sua proposta come “non vincolante“, affermando però allo stesso tempo che se l’offerta venisse rifiutata si vedrà obbligato a riconsiderare la propria posizione come azionista.

Perchè tanto interesse nei confronti del social network americano? Ecco la sua risposta ufficiale: “Ho investito su Twitter perché credo nel suo potenziale come piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo, e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale. Tuttavia, da quando ho fatto l’offerta, ho preso atto che l’azienda non potrà né prosperare né servire questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Ha bisogno di essere trasformata in una società privata“. Nel frattempo che i piani alti di Twitter valuteranno attentamente l’offerta, le quotazioni in borsa dell’azienda di Jack Dorsey hanno guadagnato un +6,78%: che sia un segnale?