Enel X e Gruppo Volkswagen inaugurano un’innovativa stazione di ricarica per auto elettriche a Roma

In collaborazione con Volkswagen, la nostra Capitale oggi mette a disposizione una charging station firmata Enel X con ben quattro colonnine HPC da 350 kW

Con così tante auto elettriche in circolazione, stava proprio diventando indispensabile e necessaria una stazione di rifornimento dedicata al fine di ripristinare le batterie in tempi brevi: ecco perchè negli scorsi giorni è stata inaugurata a Roma la prima “charging station” per vetture full electric, creata da Enel X in collaborazione con il Gruppo Volkswagen.

Situato in Corso Francia, questo “benzinaio del futuro” metterà a disposizione ben quattro colonnine HPC (High Power Charger) di tipo “ultra-fast” con potenza fino a 350 kW, da utilizzare insieme all’apposito caricatore di bordo e in grado di “fare il pieno” a un’auto provvista di accumulatori in un tempo massimo di circa 20 minuti. In aggiunta sarà disponibile anche una JuicePole, la classica colonnina a due entrate ciascuna con potenza di 22 kW, e l’inedito Juice Media, un punto informazioni digitale provvisto – tra le altre cose – di altri due punti di rifornimento riservati per le vetture in test drive della Casa di Wolfsburg.

Ma non è tutto: questo Enel X Store vuole essere qualcosa di più di una semplice stazione di rifornimento, in modo da offrire ai suoi visitatori un’esperienza davvero esclusiva nel mondo dell’elettrico. Nell’attesa di vedere il 100% di disponibilità del proprio pacco batterie, infatti, si potrà accedere all’area bar per un po’ di ristoro, oppure al negozio dedicato dove si potranno conoscere non solo le ultime novità del mondo Enel X (per esempio i prodotti per la casa come le wallbox), ma anche quelle del Gruppo Volkswagen, che esporrà a rotazione proprio nello Store i modelli elettrici della gamma ID, primi tra tutti la ID.3 e il SUV ID.4 (disponibili all’esterno anche per un breve prova su strada).

Nel negozio, infine, si potranno effettuare i pagamenti delle ricariche e dei propri bollettini tramite l’app JuicePass, oppure attraverso l’inedito servizio Enel X Pay che, di fatto, rappresenta un conto online con IBAN e Mastercard utili per molteplici tipi di transazioni. Insomma, la nuova stazione di servizio situata in Corso Francia a Roma diventa un vero punto nevralgico della mobilità elettrica, come sottolineato dalla sindaca Virginia Raggi durante la cerimonia di presentazione: “L’apertura dell’Enel X Store è un altro importante e fondamentale passo per rendere Roma sempre più smart e green. Con questa iniziativa rafforziamo la presenza in città dei punti di ricarica elettrica, incentivando l’utilizzo di veicoli a emissione zero: stiamo lavorando sull’apertura di altri centri come questo, puntando anche sulla mobilità in sharing e sugli autobus a batterie. Oggi vogliamo sottolineare che il futuro è già qui”.