Fast and Furious 9: tutto pronto per il debutto al cinema il 12 luglio

Dopo numerosi rinvii, il nuovo capitolo della saga Fast and Furious è ormai in dirittura d'arrivo nelle sale cinematografiche: ecco il secondo trailer ufficiale

Doveva uscire inizialmente nello scorso mese di ottobre 2020, ma la pandemia da Coronavirus aveva messo il bastone tra le ruote: il nono capitolo della saga “Fast and Furious” non ha avuto vita facile nell’ultimo anno, anche a causa dell’accavallamento con l’ultima iterazione di James Bond – chiamata “No Time to Die” e che, ultimamente, è ancora in bilico per un possibile, ennesimo, rinvio.

Fast and Furious 9, invece, è ormai pronto ai nastri di partenza dei migliori cinema americani, dove dovrebbe debuttare il prossimo 25 giugno: complice anche il completamento della campagna vaccinale, tutti gli appassionati si aspettano di poter ammirare presto le ultime peripezie di Vin Diesel & Company, che da noi invece saranno rese disponibili poche settimane dopo.

L’appuntamento fissato dalla Universal in Italia è per il 12 luglio, quando si spera che l’emergenza da Covid-19 permetta un graduale ritorno alla normalità e, di conseguenza, una ripresa delle attività anche sul fronte cinematografico. Sempre incrociando le dita, nel frattempo vi proponiamo l’ultimo trailer ufficiale di “F9”, pieno zeppo di scene adrenaliniche e vetture velocissime: buona visione!