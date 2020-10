Fast & Furious 9 rinviato a maggio 2021

Lo slittamento causa Coronavirus dell'ultimo capitolo di James Bond, "No Time to Die" ha causato l'ulteriore posticipo di Fast and Furious 9, ora previsto nei cinema a maggio 2021

L’emergenza Coronavirus continua a provocare danni a molti settori produttivi, tra i quali quello dell’industria cinematografica. Rimanendo in tema motori, uno dei film più attesi dagli appassionati è sicuramente Fast and Furious 9, che avrebbe dovuto uscire nelle sale già ad aprile 2020 ma poi, per ragioni legate alla pandemia in corso, è slittato per prudenza all’anno prossimo. La data fissata in aprile 2021, tuttavia, è andata a coincidere con un’altra importante pellicola, vale a dire quel 007 No Time to Die che racconterà le ultime avventure dell’agente segreto più famoso al mondo.

I continui aggiornamenti dei calendari cinematografici hanno quindi indotto i produttori a confermare la data del 2 aprile 2021 per le peripezie di James Bond, posticipando al successivo 28 maggio gli inseguimenti ad alta velocità di Vin Diesel e colleghi. Un altro film ulteriormente spostato in avanti è il nuovo Batman, interpretato da Robert Pattinson e confermato nei cinema solamente per il 4 marzo 2022.

Con la volontà di ottenere il giusto riscontro al botteghino, anche il remake di Dune, diretto da Denis Villeneuve, è stato rinviato, per la precisione dal 18 dicembre di quest’anno all’1 ottobre 2021, mentre per poterci gustare le avventure dell’uomo più veloce del mondo, The Flash, bisognerà attendere la fine del 2022. La situazione, almeno in America, si conferma drammatica, anche per il fatto che i cinema hanno deciso di tenere le serrande abbassate per mancanza di film nuovi da proiettare per i propri clienti. Uno dei pochi a resistere? La pellicola d’animazione Soul della Pixar, pronta già dal mese di giugno e prevista nelle sale il prossimo 20 novembre.