Fast and Furious: la saga si concluderà con l’11° capitolo del 2024

Secondo le ultime indiscrezioni la celebre saga di azione e corse automobilistiche arriverà a una conclusione con i capitoli del 2023 e del 2024

Manca meno di un mese all’uscita di Fast and Furious 9, previsto per il prossimo 12 luglio nelle sale cinematografiche italiane: l’ultimo capitolo della saga con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Jordana Brewster si preannuncia ricco di azione, colpi di scena e inseguimenti mozzafiato… che però sembra che vedranno una loro conclusione nel giro di qualche anno.

Dopo le voci di corridoio degli ultimi mesi in questi giorni è arrivata infatti la conferma da parte del regista Justin Lin: “Ci siamo incontrati con Vin (Diesel) e siamo convinti che dovremmo cominciare a pensare a chiudere la saga. Nine può essere visto come il primo film di una trilogia finale: stiamo riprogettando tutto, in modo che le prossime due pellicole concludano quello che è stato un viaggio fantastico per questi personaggi“.

Con queste parole, quindi, entro il 2024 usciranno ancora altri due film di Fast and Furious e l’11esimo capitolo sarà quello definitivo, a chiusura di una saga iniziata con il primo lungometraggio del 2001 e proseguita fino ad oggi grazie a un sacco di nuove idee – anche molto diverse rispetto al progetto iniziale incentrato sulle corse automobilistiche clandestine. Per realizzare ciò gran parte del format che vedremo nell’imminente “Nine” sarà mantenuto, a partire da un cast d’eccezione che ha saputo tenere con il fiato sospeso tutti i fan della serie. Esiste comunque la possibilità per qualche ulteriore spin-off dopo il 2024, ma per ogni eventuale conferma i tempi sono ancora troppo acerbi: godiamoci intanto Fast and Furious 9…