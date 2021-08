Fast & Furious 10: il nuovo capitolo arriva il 7 aprile 2023

Il prossimo capitolo della saga Fast & Furious ha già una data ufficiale di uscita: diretto ancora una volta da Justin Lin, dovrebbe arrivare nei cinema nella primavera del 2023

Sono trascorsi pochi giorni dall’uscita ufficiale in Italia del tanto atteso F&F9, ma a quanto pare la saga di Fast & Furious si sta già organizzando per il prossimo capitolo: il futuro “F10“, infatti, è già in programma e, secondo l’attuale time-table, dovrebbe arrivare nei cinema per il 7 aprile 2023. La news è stata riportata dal magazine Entertainment Weekly, il quale ha anche affermato che le riprese della nuova pellicola dovrebbero iniziare nei primi mesi del prossimo anno.

Secondo i piani svelati qualche mese fa, Fast & Furious 10 farà coppia con l’11esimo capitolo per chiudere una saga iniziata nel 2001 e che quest’anno compie vent’anni: l’attesa è di rivedere ancora una volta sul set Vin Diesel (alias Dominic Toretto), Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges e Sung Kang… senza escludere, magari, anche Jason Statham, Gal Gadot, John Cena e Charlize Theron. Niente Dwayne Johnson, invece: poco tempo fa, infatti, “The Rock” ha annunciato la sua separazione dal casting, dopo alcune incomprensioni proprio con Vin Diesel circa il ruolo dei vari personaggi nel film.