Ferrari 250 GTO: l’esemplare del 1962 torna in vendita per 54 milioni di Euro!

Venduta nel 2018 per 41 milioni di Euro, oggi questa Rossa di Maranello è di nuovo disponibile sul mercato grazie al concessionario HP Cars di Parma... ma con una quotazione ancora più elevata

Ve la ricordate? Una delle Ferrari più rare ed esclusive di sempre, la 250 GTO del 1962, era stata venduta dalla casa d’aste RM Sotheby’s nel 2018 per una cifra di 41 milioni di Euro… ma a quanto pare il suo proprietario non è stato soddisfatto dell’acquisto e quindi oggi lo stesso modello è ritornato disponibile sul mercato grazie all’inserzione del concessionario HP Cars di Parma.

Come accaduto tre anni fa, anche stavolta siamo di fronte a un esemplare di assoluto pregio con numero di telaio 3413 GT, che identifica non solo una delle 36 GTO da competizione prodotte dalla Casa di Maranello ma anche una delle sette modificate dal preparatore Scaglietti nel 1964 al fine di renderla pronta per diverse gare dell’epoca come il Campionato Italiano GT, quello Internazionale sempre destinato alle Gran Turismo e la mitica Targa Florio.

Questa Ferrari 250 GTO ha diverse vittorie sulle spalle – tra le quali il Campionato Italiano Velocità in Montagna del 1962 con il primo proprietario Edoardo Lualdi-Gabardi – ed è stata profondamente ispezionata di recente dall’esperto Marcel Massini, giudicandola uno dei modelli meglio conservati in tutto il mondo. Le specifiche tecniche, ovviamente, sono tutte conformi agli standard del modello del 1962 per farla correre nei trofei destinati alle vetture d’epoca… tranne il motore V12 da 300 cavalli, che è stato rimosso in favore di un’unità “replica” con lo scopo di conservare quello originale.

Se nel 2018, però, il suo valore era stato stimato in 41 milioni di Euro, questa volta le quotazioni sono salite addirittura ad oltre 54 milioni… il che potrebbe farle ottenere di nuovo il titolo di “Ferrari più costosa di tutti i tempi“. Volete darle un’occhiata? A questo link potete trovare l’annuncio presente sul sito specializzato “James Edition”: sarebbe bello averla in garage, vero?