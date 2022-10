Ferrari 288 GTO Evoluzione: la GT che ha anticipato la F40 è in vendita!

Uno dei cinque esemplari costruiti negli anni '80 sarà bandito da RM Sotheby's in Germania dal 19 al 21 ottobre: si stima un valore di almeno 4 milioni di Euro

Chi conosce la storia della leggendaria Ferrari F40 sa benissimo che la sua creazione non sarebbe stata possibile senza l’eredità di un’altra vettura costruita poco tempo prima, che ha anticipato alcune delle soluzioni tecniche impiegate proprio sull’ultima supercar progettata di persona dal grande Enzo Ferrari. Stiamo parlando della 288 GTO Evoluzione, realizzata in soli cinque esemplari tra il 1986 e il 1987 dei quali uno prossimamente in vendita tramite la casa d’aste RM Sotheby’s.

Il progetto della Ferrari 288 GTO Evoluzione iniziò a metà anni ’80 quando la Casa di Maranello espresse la volontà di costruire una vettura per il Gruppo B FIA capace di contrastare l’egemonia della BMW M1. A produzione già iniziata, però, la Federazione Internazionale introdusse diverse modifiche al regolamento che, di fatto, posero la parola fine allo sviluppo della supercar, la quale venne poi utilizzata come prototipo per la successiva F40.

Equipaggiata con un motore da 650 cavalli per 370 km/h di velocità massima e imperniata su un telaio progettato per le corse con carrozzeria in kevlar e fibra di carbonio ottimamente bilanciata a livello aerodinamico, la Ferrari 288 GTO Evoluzione dell’annuncio di RM Sotheby’s è passata tra le mani di diversi proprietari, tra i quali anche il padre di Lance Stroll che corre per l’Aston Martin in Formula 1. Prima di essere messa in vendita, inoltre, è andata incontro a un restauro completo per farla tornare alle sue condizioni originali. Il prezzo di acquisto? Sicuramente non inferiore a quella della 288 GTO “normale”, pari ad almeno 4 milioni di Euro.