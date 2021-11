Ferrari Build & Race: a Legoland la protagonista è la F40 (e non solo)!

L'ultima novità della factory di Maranello nel parco divertimenti Lego in California permette di creare la propria Ferrari personale in formato mattoncino

Durante la prossima primavera il parco tematico di Legoland in California accoglierà una nuova attrattiva per chi porta nel cuore le Rosse prodotte a Maranello: grazie a una collaborazione con Ferrari, l’azienda danese metterà a punto il progetto “Ferrari Build & Race” nel quale tutti i fans (grandi e piccini) dei mattoncini più famosi al mondo potranno costruire la loro personalissima vettura per poi farla correre su una pista virtuale.

L’esperienza Ferrari presso il Legoland California Resort sarà suddivisa fondamentalmente in tre sezioni: la prima, di benvenuto, sarà gestita da un membro della squadra Lego che racconterà innanzitutto alcuni fatti interessanti sulla storia della Casa del Cavallino Rampante, oltre a spiegare nei dettagli il progetto Build & Race assieme ai premi messi a disposizione. Contestualmente verrà data la possibilità a tutti di salire a bordo di uno speciale modello a grandezza naturale della mitica F40 costruito con i LEGO, dove poter scattare una foto ricordo.

A questo punto il Ferrari Build & Race entrerà nel vivo consentendo agli appassionati di costruire il proprio, personalissimo, modellino Ferrari fatto di LEGO da utilizzare poi in gara su tre circuiti ben distinti, che includono una pista per i test, una di agilità e una ad alta velocità. Ognuna di esse metterà alla prova i piloti con ostacoli e sfide di ogni tipo, oltre a incentivarli nella ricerca del tempo più veloce sul giro.

E mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area Duplo con mattoncini dalle dimensioni più generose, la terza sezione del progetto Ferrari Build & Race consisterà nella creazione di un’auto da corsa Made in Maranello completamente digitale, che potrà essere personalizzata nei minimi dettagli per poi essere scansionata al fine di essere proiettata su una pista LEGO ad immagine e somiglianza del famoso tracciato di Fiorano. Anche qui i fans potranno sfidarsi tra di loro e potranno competere per firmare il giro più veloce in assoluto, che darà accesso a diversi premi davvero esclusivi… ovviamente sempre a tema Ferrari!