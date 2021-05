Ferrari eSports Series: Lego partner ufficiale del torneo su Assetto Corsa

La seconda edizione del Campionato virtuale del Cavallino Rampante sarà sponsorizzata dalla famosa azienda di mattoncini, che metterà in palio anche interessanti premi per i primi classificati

L’edizione 2021 delle Ferrari eSports Series è entrata definitivamente nel vivo: iniziata lo scorso mese di aprile sul circuito di Brands Hatch con la 488 Challenge Evo, ora è il turno della seconda fase di “hotlapping” con la bellissima 599XX Evo sulla pista americana di Laguna Seca, prevista nel periodo 3-16 maggio con al termine la gara di qualificazione al torneo per la giornata del 25 maggio.

Un evento che sarà trasmesso in streaming sulle più importanti piattaforme social della Ferrari e che potrà contare d’ora in avanti anche di una partnership molto, molto speciale: le eSports Series di Maranello, infatti, si sono legate al marchio Lego, che avrà il compito non solo di unire la passione per il Cavallino Rampante con quella per i mattoncini… ma anche di mettere in palio alcuni premi davvero interessanti per i primi che si classificheranno nella prossima gara in programma.

I tre finalisti, per l’appunto, riceveranno a casa in regalo il bellissimo set Lego Technic della Ferrari 488 GTE e una coppa fatta di mattoncini progettata dall’artista Riccardo Zangelmi, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto al simulatore in una delle competizioni più combattute nell’intero panorama attuale del simracing. Le Ferrari eSports Series 2021, infatti, si disputeranno su Assetto Corsa, con il quale gli appassionati potranno allenarsi da casa… ma anche “in presenza” grazie alle tre postazioni allestite nei Lego Store di Milano San Babila, Torino e Bologna.

Nel primo, inoltre, sarà presente dal 12 al 16 maggio anche Matteo Bobbi, due volte Campione del Mondo delle GT Series e voce tecnica Sky per la Formula 1 che, per l’occasione, vestirà i panni di “coach” dispensando consigli e suggerimenti di guida a tutti coloro che vorranno provare a partecipare al Campionato virtuale del Cavallino Rampante. Siete pronti a far valere il vostro talento?