Lego Technic Ferrari 488 GTE AF Corse #51 disponibile da gennaio

E' la prima vettura replica creata da Lego Technic in collaborazione con Ferrari: la 488 GTE AF Corse #51 sarà lunga mezzo metro, sarà composta da 1.677 mattoncini e arriverà a gennaio al prezzo di 179,99 Euro

Assieme alla McLaren Senna GTR, i fan dei mattoncini più famosi al mondo avranno pane per i loro denti con l’inizio dell’anno nuovo: il 1° gennaio 2021, infatti, Lego Technic renderà disponibile non solo la splendida hypercar in onore del mitico Campione brasiliano, ma anche una delle Ferrari più iconiche che hanno partecipato alle gare di durata degli ultimi anni. Si tratta della 488 GTE AF Corse #51, vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019 in classe LMGTE Pro con l’equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra.

Una vettura eccezionale e la prima, tra l’altro, realizzata dalla divisione Technic in collaborazione con la Casa del Cavallino Rampante, che ha fornito un prezioso aiuto nel ricreare tutti i dettagli più importanti di un modello in scala lungo ben 48 cm… e composto da addirittura 1.677 mattoncini! Tra i particolari più significativi sarà presente una carrozzeria con specifiche curve aerodinamiche, sospensioni anteriori e posteriori, un motore V8 con pistoni in movimento e un volante decorato per l’occasione con lo stemma della factory di Maranello, che andrà a completare un pacchetto nel quale non poteva mancare il famoso numero 51, gli adesivi degli sponsor di AF Corse e la livrea tricolore.

Insomma, un sogno che si avvera sia per gli appassionati delle “Rosse” più veloci (e vittoriose) al mondo sia per il designer di Lego Technic, un Lars Krogh Jensen che ha sottolineato il piacere e l’onore di costruire un modello così dettagliato di questo calibro: “La Ferrari è rinomata per i suoi veicoli davvero incredibili, quindi sapevo che dovevo andare oltre i limiti del sistema LEGO Technic per rendere giustizia all’idolo della pista. Questo modello cattura la silhouette sofisticata dell’iconica vettura e nel contempo rende omaggio alla sua ingegneria per catturare la vera essenza della 488 GTE. La costruzione è una grande sfida per tutti coloro che apprezzano l’eccellenza del design e vorrebbero saperne di più sull’ingegneria e sulla tecnologia utilizzata per realizzare un’auto così grandiosa“.

Queste, invece, le parole di Alessandro Pier Guidi, pilota ufficiale Ferrari per le competizioni GT: “Quando ero bambino giocavo spesso con i mattoncini LEGO e quando ho visto la replica della Ferrari 488 GTE sono rimasto colpito, soprattutto considerando alcune delle caratteristiche che sono riusciti a riprodurre. Devo ammettere che vedere il modello LEGO di un’auto su cui ho corso con il mio nome mi ha reso molto orgoglioso“. Prezzo e disponibilità di questa opera d’arte a mattoncini? La 488 GTE AF Corse #51 sarà disponibile nei Lego Store, sul sito ufficiale della Lego e nei migliori negozi di giocattoli dal 1° gennaio 2021 con un prezzo al pubblico di 179,99 Euro.