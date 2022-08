Ferrari F40: all’asta la versione Competizione da gara da 1.000 cavalli!

La casa d'aste RM Sotheby's ha messo in vendita un bellissimo esemplare di F40 Competizione del 1989 con carrozzeria in Grigio Nardo

Tra gli appassionati di auto sportive la Ferrari F40 rappresenta una vera e propria “pietra miliare”, una di quelle vetture che manterranno sempre un fascino sopra gli schemi nonostante il tempo che passa. Negli ultimi anni all’asta ne sono state battute diverse, ma quella che vi proponiamo oggi è non solo diversa… ma anche decisamente più esclusiva: alla Monterey Car Week del 18-20 agosto, infatti, RM Sotheby’s metterà in vendita un bellissimo esemplare di F40 Competizione, versione da gara costruita dalla Casa di Maranello negli anni ’90 per prendere parte ai Campionati di categoria GT.

Costruita verso la fine del 1989, la Ferrari F40 Competizione che sarà messa all’asta da RM Sotheby’s è caratterizzata da tutte le modifiche necessarie per la sua partecipazione alle gare, nelle quali è stata puntualmente utilizzata dal 1990 fino al 2006 prima di essere sottoposta a un restauro completo. Non mancano lo splitter anteriore e l’alettone posteriore in fibra di carbonio, così come sospensioni aggiornate, prese d’aria specifiche, un motore spinto fino alla soglia dei 1.000 cavalli e una bellissima verniciatura in Grigio Nardo. Una possibile stima del prezzo? L’asta è privata, ma potete sempre fare un’offerta…