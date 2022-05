Ferrari F40: questa replica da 60.000 Euro è identica all’originale!

L'imprenditore brasiliano Renato Castilho sta ultimando i lavori sulla propria replica di F40, costruita prendendo spunto da un modellino in scala 1:12

Tra gli appassionati di supercar non ci sono dubbi: se c’è da individuare la vera “regina” tra le supersportive moderne, questa è sicuramente la Ferrari F40. Costruita negli anni ’90 come ultimo progetto interamente seguito dal “Drake”, oggi è tra le vetture più ambite dai collezionisti al punto che la sua quotazione media si aggira facilmente tra i due milioni e i 2,5 milioni di Euro. Una cifra sicuramente folle, che però non ha fatto desistere l’imprenditore brasiliano Renato Castilho dall’inseguire il suo sogno: mettersi al volante della supercar più bella di tutti i tempi.

Il suo progetto, iniziato ormai dieci anni fa, è infatti quello di costruire una replica fedele della F40 partendo da un telaio in acciaio e da una carrozzeria semi-completa in fibra di vetro composita, ovviamente da modellare sulla base delle forme originali del modello in questione che, per semplicità di esecuzione, è stato preso come riferimento utilizzando un modellino da esposizione in scala 1:12.

Dopo centinaia di ore di lavoro in officina e una spesa che, ad oggi, è arrivata a circa 300.000 R$ (l’equivalente di circa 60.000 Euro), Renato Castilho è arrivato praticamente alla conclusione del suo progetto, nel quale il tradizionale V8 biturbo da 2.9 Litri della F40 è stato però sostituito da un V6 a doppio turbo-compressore da 4.2 Litri di provenienza Ford F-250 capace di erogare 400 cavalli e 510 Nm di coppia massima. La data di fine lavori? Entro il termine del 2022: riuscirà il signor Castilho a concludere la sua impresa?