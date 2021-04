Ferrari F50: l’esemplare della discordia!

A Buffalo, Stato di New York, il caso di una Ferrari F50 prima rubata e poi misteriosamente ritrovata sta mettendo in crisi le autorità giudiziarie nello stabilire il reale proprietario

Un’altra F50, ma stavolta non è quella in vendita di Sebastian Vettel… Le supercar del Cavallino Rampante sono sempre state un grande oggetto del desiderio per i furfanti e questa Ferrari, in realtà, ha sulle spalle un “passaggio di mano” avvenuto giusto un mese dopo l’uscita dal concessionario nel 2003. Per anni, poi, è sparita dalla circolazione per poi ricomparire misteriosamente a dicembre 2019 quando ha attraversato – tramite corriere – il Peace Bridge, zona del Nord America che collega il Canada con gli Stati Uniti.

Con un numero di telaio apparentemente contraffatto, la dogana statunitense ha deciso di prenderla in custodia per conoscere in maniera approfondita la sua storia… ma a distanza di quasi un anno e mezzo la verità non è ancora venuta a galla. Secondo l’ultimo rapporto della Polizia di Buffalo, Stato di New York, la F50 che potete ammirare nelle foto presenti nella gallery di questo articolo apparteneva a un certo Paolo Provenzi, che ne fu derubato proprio nel 2003 mentre era tranquillamente parcheggiata in un hotel.

Il problema? Che nel momento in cui è stata “pescata” dalla dogana americana questa bellezza era in viaggio verso Miami per completare la collezione di Mohammed Alsaloussi, il quale ha attestato di averla comperata all’asta nel settembre 2019 per un prezzo di 1,435 milioni di dollari. Entrambi i possibili “proprietari”, quindi, ora la stanno rivendicando per farla tornare alle rispettive case, ma questo sarà possibile dopo un ulteriore approfondimento da parte della Polizia statunitense: “Dopo un’odissea di 18 anni, la procura ha deciso di affidare il caso ad un tribunale per determinare il legittimo proprietario dell’auto” ha affermato il procuratore James P. Kennedy. Per il momento, quindi, questa Ferrari, che nel frattempo ha aumentato il suo valore fino a 1,9 milioni di dollari, rimarrà ancora in custodia sotto protezione federale…