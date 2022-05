Ferrari LaFerrari Aperta: quotazioni in rialzo, ora vale 4,5 milioni di Euro!

Un esemplare immacolato con soli 260 km all'attivo è ancora disponibile per l'acquisto presso la casa d'aste "Bring a Trailer"

Vi state chiedendo qual è una delle supercar del Cavallino Rampante più ammirata dagli appassionati? Se prendiamo in considerazione i tempi più recenti, la risposta è abbastanza scontata: ci stiamo riferendo alla Ferrari LaFerrari, presentata ufficialmente nel 2013 e caratterizzata per essere una delle prime ad avere a disposizione un dispositivo capace di recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata simile a quello utilizzato in Formula 1.

Tra gli esemplari che sono andati in vendita negli ultimi mesi uno dei più particolari è il “muletto” utilizzato dalla Casa di Maranello che è stato proposto da RM Sotheby’s, al quale oggi se ne aggiunge un altro con appena 260 km all’attivo (circa 160 miglia sul tachimetro) che è ancora all’asta presso il noto sito specializzato “Bring a Trailer“.

In questo caso il modello è la variante Aperta commercializzata in sole 209 unità, che si distinguono dalla Coupé per il tettuccio in fibra di carbonio rimovibile ma che confermano sotto il cofano motore lo stesso V12 da 6.3 Litri con unità elettrica supplementare capace di raggiungere una potenza massima di 963 cavalli. Si tratta di un “bocconcino” davvero prelibato per i collezionisti… ma per metterselo in garage si dovrà fare i conti con un prezzo in continua salita: attualmente è a quota 4,5 milioni di Euro, ma ci aspettiamo che nei prossimi dieci giorni crescerà ancora. Se la desiderate veramente… meglio che vi sbrighiate a fare la vostra offerta!