Ferrari LaFerrari avrà un’erede: sarà la F250 in arrivo nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni la futura F250 avrà carrozzeria Coupé e Cabrio e sarà equipaggiata con una powertrain ibrida di derivazione F1

Una delle supercar più estreme della Casa di Maranello, la Ferrari LaFerrari, avrà presto un’erede: secondo quanto riportato dal magazine Carscoops, che fa riferimento alla “soffiata” ricevuta dal forum Autopareri, un documento interno del Cavallino Rampante riporta una certa F250 come possibile candidata per tale posizione che dovrebbe iniziare i primi test nel mese di febbraio 2023 per debuttare ufficialmente sul mercato non prima del mese di ottobre 2024.

Sempre secondo tale documento, la futura Ferrari F250 sarà prodotta in serie limitata a soli 828 esemplari declinati in 599 unità per la versione Coupé stradale, 199 per quella Cabrio (in arrivo solo successivamente nel 2027) e 30 per la variante speciale XX riservata all’utilizzo in circuito. Qualche dettaglio sulla sua scheda tecnica? Per il momento le bocche sono estremamente cucite, ma è ipotizzabile che la sua powertrain sarà ibrida e provvista di tecnologie derivate dal mondo della Formula 1 e dal programma Le Mans Hypercar.