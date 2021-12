Ferrari Roma: con il kit DMC ora supera i 700 cavalli!

Bodykit in fibra di carbonio, nuove sospensioni ribassate e una centralina rimappata ad-hoc: ecco come si trasforma la Ferrari Roma nelle mani del tuner DMC

La Ferrari Roma è una delle vetture simbolo più recenti del Cavallino Rampante: è capace di mettere insieme, infatti, le tipiche doti di sportività delle supercar di Maranello con un’eleganza senza precedenti, che tuttavia non prescinde da una ricerca aerodinamica ottimizzata quando è il momento di fare sul serio con l’acceleratore. Caratteristiche che il tuner tedesco DMC ha voluto sottolineare ulteriormente con il suo kit di elaborazione dedicato, presentato sotto forma di render ma che presto potrà essere acquistato da tutti gli interessati.

Che cosa prevede? La Ferrari Roma nelle mani di DMC diventa una vera e propria supersportiva ad altissime prestazioni, grazie all’installazione di un bodykit in fibra di carbonio che va ad inserire uno splitter anteriore maggiorato, le due minigonne laterali e un più pronunciato alettone posteriore, i quali vanno insieme a migliorare sensibilmente la downforce prodotta dalla vettura.

Passando all’assetto, le modifiche più sostanziali sono rappresentate da un’altezza da terra ridotta di 35 mm grazie a nuove sospensioni specifiche e da degli inediti cerchi (21” all’anteriore e 22” al posteriore) realizzati in partnership con Pure Wheels. E il motore? Il V8 originale della Roma non è stato toccato, ma piuttosto affinato tramite una centralina elettronica rimappata ad-hoc: ora la Rossa di Maranello è in grado di erogare la bellezza di 708 cavalli e 888 Nm di coppia massima, sufficienti a ridurre di tre decimi il tempo necessario nello scatto 0-100 km/h (da 3,5 secondi si passa a 3,2).

Gli 88 cavalli in più si sono rivelati determinanti anche per quanto riguarda la velocità massima (ora giunta a quota 325 km/h) e nella prova di accelerazione da fermo fino a 200 orari, dove il cronometro ha segnato un tempo inferiore ai 9 secondi. Se volete sapere il prezzo di questo speciale kit, non vi resta che contattare DMC direttamente sul suo sito ufficiale: preparatevi a staccare un assegno bello corposo però…