Ferrari Roma: un nuovo modello, una gamma sempre più eterogenea

Nel segno della dolce vita, nasce un nuovo ed inedito tassello della gamma Ferrari

Ferrari Roma – un 2019 mai così intenso per la casa del cavallino, tanto che sono ben cinque i nuovi modelli che abbiamo visto nascere, dopo F8 Tributo, SF90 Stradale, 812 GTS e F8 Spider. L’ultima arrivata sfoggia il nome della città eterna, un cuore noto, il V8 sovralimentato, abbinato al cambio doppia frizione che ha debuttato sulla SF90 Stradale, che sale a quota 620 cavalli, erogati a 7.500 giri, per un modello che va ad ampliare la gamma, con caratteristiche che la rendono da un lato più fruibile nell’uso quotidiano rispetto ad una Portofino, dall’altro più sportiva ed affilata, grazie ad un peso più contenuto, in primo luogo.

Sceso il sipario sul suo aspetto e sul suo nome, tutti i dettagli sulla nuova arrivata di casa Ferrari li scopriremo solo tra alcune ore. Qualcuno si aspettava il debutto del nuovo propulsore V6, per il quale invece dovremo ancora attendere, dato che si conferma il noto V8 sovralimentato, già plurivincitore del premio Engine of the Year (per 4 anni consecutivi), qui con 3855 cc (alesaggio e corsa sono di 86,5 mm x 82) per una potenza massima di 620 cavalli, erogati costantemente tra 5.750 e 7.500 giri, con un importante dato di coppa massima di ben 760 Nm, raggiunta già a 3.000 giri e mantenuta fino a 5.750. Di lei per ora sappiamo solo che ha dimensioni di 4656 mm di lunghezza per una larghezza di 1974 mm ed una altezza di 1301, mentre il passo si ferma a quota 2670 mm. Con un peso a secco di 1472 kg, la new entry del cavallino rampante si pone su un differente livello rispetto alla Portofino, con cui condivide in parte la base tecnica di telaio e motore. Oltre a questo è un’altra Ferrari a debuttare nella città a cui dedica il nome. Quanto a prestazioni, la sua velocità massima è di oltre 320 km/h, con uno 0-100 bruciato in 3,4 secondi, mentre in 9,3 sfonda la quota dei 200 km/h. Dati superiori alla Portofino che lasciano intendere che possano essere due modelli molto più lontani di quanto non si possa credere.

Domani scopriremo ulteriori dettagli, come ad esempio il suo prezzo. Sarà superiore o inferiore ai circa 196 mila euro della Portofino?