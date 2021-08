Ferrari SP48 Unica: la special retrò su base F8 Tributo arriva nel 2022

Secondo alcune indiscrezioni l'anno prossimo la Casa del Cavallino Rampante produrrà un modello unico dal sapore vintage utilizzando la base della F8 Tributo

Ogni Ferrari è speciale, non c’è ombra di dubbio… ma alcune sono “più speciali” di altre: basti pensare alle Monza SP1 e SP2 realizzate dalla divisione interna Progetti Speciali, così come alla P80/C su base 488 GT3 o alla SP38, che presenta alcuni dettagli che rimandano alla mitica F40. Per continuare la tradizione, presto la Casa di Maranello si diletterà in un’altra opera d’arte che, secondo le ultime voci di corridoio, dovrebbe portare il nome di… SP48 Unica.

La fonte di questa news è un utente del forum Ferrari Chat, il quale ha pubblicato in esclusiva un’immagine che riporta il badge identificativo della vettura in questione affermando che dovrebbe trattarsi di una rivisitazione in chiave “retrò” della F8 Tributo. In tal caso saremmo di fronte a una one-off, cioè un modello unico nel suo genere commissionato appositamente da qualche facoltoso cliente oppure creato come puro e semplice esercizio di stile – utile per confermare (una volta di più) l’assoluta qualità dei prodotti sfornati dalle linee di produzione del Cavallino Rampante.

Quando si potrà vedere questa bellezza finalmente completa? La data del debutto è indicata in un non precisato mese dell’anno prossimo, quando la SP48 Unica andrà ad affiancare la Omologata su base 812 Superfast in onore della mitica 250 GTO. Come al solito, non ci resta che attendere…